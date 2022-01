Le président du PE Sassoli est décédé et les politiciens de toute l’Union européenne lui ont fait leurs adieux

Rome – Le président du Parlement européen, David Sassoli, est décédé ce soir en Italie. L’homme politique et ancien journaliste italien a 65 ans et souffre de problèmes de santé depuis longtemps. Depuis fin décembre, il est hospitalisé à la clinique d’oncologie d’Aviano en raison de problèmes d’immunité, a déclaré son porte-parole. La mort subite de Sassoli a été décrite par les politiciens européens comme une grande perte, selon eux un fervent européen et un fervent partisan de l’intégration européenne. Elle devrait être remplacée à la tête du Parlement européen par l’eurodéputé d’extrême droite maltaise Roberta Metsola.

L’homme politique socialiste italien est au PE pour un troisième mandat, après avoir été à la tête du corps depuis 2019. Il est décédé d’une grave maladie une semaine avant une réunion au cours de laquelle les législateurs éliraient traditionnellement leur président pour la seconde moitié du mandat à mi-parcours. par des mandats de cinq ans. Metsola, l’actuel premier vice-président du PE, a longtemps été considéré comme le grand favori par accord entre les groupes politiques.

Sassoli, originaire de Florence, a étudié le journalisme après ses études, et les Italiens le connaissent également comme ancien animateur d’émissions d’information populaires sur la RAI. Il a commencé sa carrière politique en 2009, lorsqu’il a été élu pour la première fois au Parlement européen en tant que représentant du Parti démocrate (PD).

Aujourd’hui, les institutions européennes ont mis les drapeaux en berne en signe de deuil, et les députés ont regretté le départ du leader respecté. « Nous n’avons pas de mots. C’est un vrai Européen et un fervent partisan d’une Europe plus unie et sociale », a répondu Manfred Weber, président du plus grand groupe parlementaire d’Europe, aux informations faisant état de ces décès. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié Sassoli de « grand Européen et fier Italien ».

Collègues et ennemis se souviennent de Sassoli comme d’un homme généreux doté d’un sens de l’humour, mais aussi d’un homme avec « une vision et des principes forts », comme l’a écrit le Premier ministre italien Enrico Letta sur Twitter. Dans son Italie natale, il a été salué par l’actuel Premier ministre Mario Draghi, le président Sergio Mattarella et d’anciens premiers ministres, qui le décrivent comme un Européen confiant qui croit aux valeurs d’une Europe unie et y lutte.

« L’Europe a perdu un président de parlement engagé, l’Italie un homme politique avisé et l’Allemagne un bon ami. Nos pensées vont à sa famille », a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. « Notre syndicat a perdu un homme qui était un patriote italien et en même temps un grand européen et un humaniste infatigable », a écrit le président français Emmanuel Macron. « Il a toujours essayé d’unir, pas de diviser », a salué le président slovaque Zuzana aputová sur Twitter.

Le pape François et des politiciens et responsables de haut rang de toute l’Union européenne, dont le chancelier autrichien Karel Nehammer, le président roumain Klaus Iohannis, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, ont également présenté leurs condoléances à la famille Sassoli.

Des politiciens tchèques, dont le Premier ministre Petr Fiala, ont également exprimé leur chagrin face à la mort de Sassoli. « Avec le départ de David Sassoli, l’UE a perdu l’un de ses principaux dirigeants et défenseurs des valeurs fondamentales sur lesquelles repose l’Union », a-t-il écrit. Indonésie Le président du Sénat Miloš Vystrčil. « L’Europe a perdu la politique du grand format d’aujourd’hui. Un leader conciliant et un homme plein d’humour », a déclaré le vice-président tchèque du PE, Marcel Kolaja.