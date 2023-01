En pensant Le New York Times (NYT) a noté que le rôle du président tchèque était principalement cérémoniel, mais Zeman l’a utilisé et, selon ses détracteurs, en a abusé pour faire du château de Prague un centre alternatif de politique étrangère au lieu d’une relation constructive avec l’Est. Ouest.

Quelques jours à peine avant le début du premier tour des élections vendredi, Zeman a tenu une vidéoconférence avec le scientifique chinois Xi Jinping, qui a appelé Prague à soutenir activement ses relations avec l’Europe centrale et orientale, ce qui est impossible, et Zeman partira officiellement. en vol, selon un journal américain.

Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsk, a répondu à cela et, selon lui, les actions de Zeman apporteront une nouvelle énergie et donneront un nouvel élan à la politique étrangère tchèque.

L’ère Zeman est terminée et quel que soit le vainqueur, la situation changera. kodil esk politique étrangère. Il est plus ouvert à l’Est, plus ouvert à la Russie et, selon le NYT, le politologue Otto Eibl de l’université Masaryk est dans la même veine.

Rappelons que le co-dirigeant du gouvernement tchèque avec Petr Fiala est un fervent partisan de l’Ukraine. Selon le journal, au cours des deux derniers mois, Zeman, affecté par l’invasion russe de l’Ukraine, a clairement indiqué qu’il souhaitait établir des relations avec le président russe Vladimir Poutine, tout en maintenant de bonnes relations avec lui. Les amis les plus proches de l’Europe – le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et le président serbe Aleksandar Vuy, qui est un vdci autoritaire.

En revanche, à Zeman, les finalistes de l’élection présidentielle selon le NYT ont été remplacés par l’Ouest et non l’Est, alors même qu’ils ont tous les deux commencé leur carrière en Slovaquie communiste et étaient membres du parti communiste. L’inclusion de l’un ou l’autre rapprocherait les relations avec les États défaillants et l’OTAN, pas jusqu’à présent.

Babi, qui est un allié politique de Zeman, a rencontré le président français Emmanuel Macron peu avant les élections, et bien qu’il entretienne de bonnes relations avec Orbno, il n’a montré aucune sympathie pour la Russie lors de ses actions au bureau du Premier ministre. Pavel, à son tour, est devenu chef de l’état-major général tchèque, puis chef du comité militaire de l’OTAN, Pimpom Deng.