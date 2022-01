Le premier trailer du nouveau jeu de Quantic Dream

Quantic Dream, le studio à l’origine de titres à succès comme « Heavy Rain » et « Beyond: Two Souls », a lancé son prochain grand projet aux Game Awards 2021 avec « Star Wars Eclipse ». « Star Wars Eclipse » est un jeu d’action-aventure se déroulant dans l’univers Star Wars et fera partie du canon officiel. La bande-annonce est l’un des moments forts de l’émission du 10 décembre :

Le titre est développé en étroite collaboration avec Lucasfilm Games. Malheureusement, la bande-annonce de rendu brillamment mise en scène n’a pas encore révélé beaucoup d’informations spécifiques, et le premier communiqué de presse parle également de « premières étapes de développement ». Autrement dit : en 2022, « Star War Eclipse » n’apparaîtra que si la puissance et les heures supplémentaires sont vraiment fortes chez les développeurs.

Star Wars Eclipse ramène aussi Yoda

Au moins, certaines choses sont claires : « Star Wars Eclipse » se déroule à l’ère de la Haute République, l’âge d’or des Jedi, environ 200 ans avant les événements de « Star Wars Episode I – The Phantom Menace ». Cela justifie également une réunion avec Master Yoda, qui peut être brièvement vu dans la bande-annonce. Pour la première fois, vous explorerez le territoire inexploré de l’Anneau Extérieur dans un jeu vidéo.

Comme c’est typique de Quantic Dream, ce jeu viendra avec une histoire profonde et complexe. Il reste à voir si les mécanismes de jeu offrent plus que les événements rapides et les options de dialogue typiques des jeux Quantic Dream. Selon le développeur, le gameplay va bien au-delà de cela. L’objectif de l’action doit continuer à être vos décisions, dont chacune peut avoir un impact dramatique sur le cours de l’histoire.

« Star Wars Eclipse » est actuellement en cours de développement à Paris, France et Montréal, Canada. Une fois terminé, il sortira dans le monde entier via Quantic Dream. L’équipe est actuellement à la recherche des meilleurs talents dans les deux endroits pour travailler sur ce nouveau projet passionnant.

