Le premier sommet des ministres de l’UE discutera des affaires intérieures et de la justice

Les chefs des départements d’État de l’UE se réuniront progressivement à Prague, après une réunion des ministres de l’intérieur et de la justice, qui aura lieu les 11 et 12 juillet, une réunion des ministres de l’environnement et des ministres des affaires européennes suivra la semaine prochaine .

Les dirigeants ministériels de Moldavie et d’Ukraine participeront également au débat des ministres de l’Intérieur de lundi. Les membres du gouvernement discuteront de l’impact de l’agression de la Russie contre l’Ukraine sur la sécurité intérieure dans les domaines du commerce illégal d’armes, de la traite des êtres humains, de la falsification de documents ou du blanchiment d’argent.

Les ministres discuteront également du calendrier de construction d’une nouvelle architecture des systèmes d’information dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et de leurs interconnexions. Les systèmes sont essentiels à une gestion efficace des frontières extérieures de l’UE.

Les ministres discuteront également de la migration causée par la guerre en Ukraine du point de vue de ses effets secondaires, les nouveaux défis affecteront la situation globale au-delà des frontières de l’Union européenne et auront un impact plus large sur d’autres routes migratoires. Les dirigeants du ministère de l’Intérieur se concentreront également sur l’amélioration de la prévention et la lutte contre les abus sexuels sur les enfants, dans le cadre d’un projet de règlement récemment présenté par la Commission européenne.

Mardi, les ministres de la justice aborderont la collecte et le stockage des preuves pour la poursuite des crimes russes en Ukraine. Le président de l’Agence européenne de coopération judiciaire Eurojust, le procureur en chef de la Cour pénale internationale de La Haye et le ministre ukrainien de la Justice Denis Maljuska prendront également part aux discussions.

Les ministres évoqueront également la protection des droits civils des personnes vulnérables, à savoir les personnes incapables de défendre leurs intérêts en raison d’un handicap, d’une incapacité ou d’un âge avancé, et les personnes qui se sont retrouvées à l’étranger et ont une situation plus difficile. Par conséquent, une attention sera également accordée à la situation des réfugiés adultes vulnérables.

L’une des priorités de la présidence tchèque dans le domaine de la justice est la numérisation. Par conséquent, les ministres mèneront la discussion sur la possibilité de communication électronique dans la coopération judiciaire en relation avec les pays tiers. Enfin, ils évoqueront la protection des droits des victimes d’actes criminels, tandis que le sujet est également d’actualité en ce qui concerne la prochaine révision de la directive européenne sur les droits des victimes, qui devrait être présentée à la fin de l’année. .

Les Tchèques ont succédé vendredi à la France à la présidence du Conseil de l’Union européenne et seront à la tête du bloc pendant six mois.