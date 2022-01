Comme l’a informé le porte-parole du gouvernement Piotr Müller, les dirigeants discuteront également de la possibilité de renforcer la coopération trilatérale avec la participation de la Pologne, de la France et de l’Allemagne dans le cadre du soi-disant Triangle de Weimar. Parmi les sujets de conversation entre le Premier ministre et le président français, il a également évoqué la mise en œuvre du Plan de reconstruction, la politique climatique et la transformation énergétique. et les questions de sécurité et de défense.

La dernière rencontre bilatérale entre Morawiecki et Macron a eu lieu en février de l’année dernière, lorsque le président français s’est rendu à Varsovie. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki en visite en France

La visite du chef du gouvernement à Paris a été précédée d’entretiens du vice-Premier ministre, chef du ministère du Développement régional, Jarosław Gowin, qui a rencontré la semaine dernière dans la capitale française, entre autres, le ministre français de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire, le président du Sénat français Gérard Larcher et le secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Angel Gurria. Lire aussi sur BUSINESS INSIDER

Les entretiens de Gowin portaient, entre autres, sur la coopération économique, y compris dans l'énergie et l'investissement dans les trains à hydrogène en Pologne et se remettre de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.