Boris Johnson fait appel des négociations avec la Russie (Photo : Arno Mikkor (EU2017EE))

Premier ministre britannique, Boris Johnsonparler au président de la France, Emmanuel MacronCe vendredi (6), et a convenu de travailler plus étroitement sur les questions de sécurité, a appelé à des négociations avec la Russie qui renforcent le « faux récit » sur le conflit en Ukraine.

La transcription du gouvernement britannique indique que les deux dirigeants, qui ont des relations tendues sur diverses questions, se sont engagés à raviver les liens « britanniques-français » alors que Johnson félicitait Macron pour sa victoire électorale.

Macron a été réélu il y a 12 jours.

Johnson et Macron ont convenu que les puissances militaires devraient coordonner plus étroitement la sécurité à long terme et le soutien économique à l’Ukraine, ainsi que les efforts pour isoler la Russie.

« Il a lancé un appel contre les négociations avec la Russie à des conditions qui ont donné du crédit au faux récit d’invasion du Kremlin, mais a assuré qu’il s’agissait d’une décision du gouvernement ukrainien », lit-on dans la transcription britannique.

Macron s’est entretenu fréquemment avec le président russe Vladimir Poutine au cours des premières semaines de la campagne. Les deux se sont encore parlé cette semaine.

Johnson et Macron ont également discuté d’un accord commercial post-Brexit pour l’Irlande du Nord, qui a conduit à une escalade des tensions, Johnson réitérant les « préoccupations sérieuses et persistantes » du Royaume-Uni et sa conviction qu’un changement sérieux est nécessaire pour protéger la paix.