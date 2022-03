Le Portugal et la Pologne au Qatar – La Suède a échoué

Porto (AP) – Les superstars Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski se sont qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar aux côtés du Portugal et de la Pologne.

Le Portugal a battu la Macédoine du Nord 2-0 (1-0) à domicile à Porto. L’attaquant vedette du Bayern Munich Lewandowski a mené la Pologne à une victoire 2-0 (0-0) contre la Suède dans leur ville natale de Chorzow. Alors que les deux vétérans ont atteint la finale dans le pays désertique, l’icône suédoise Zlatan Ibrahimovic manquera le tournoi.

Bruno Fernandes (32/65 minutes) a marqué le but décisif pour le Portugal et assuré la huitième participation à la Coupe du monde pour les champions d’Europe 2016. L’équipe de Macédoine du Nord, qui a fait sensation 1-0 contre l’Italie, championne d’Europe, en demi-finale du éliminatoires, n’a pas réussi à se qualifier pour la première fois devant 48 010 spectateurs.

Depuis le banc, Ibrahimovic, 40 ans, a dû voir Lewandowski (49e) et Piotr Zielinski (72e) mettre les choses au clair pour la Pologne. Le professionnel excentrique n’est entré qu’à la 79e minute et n’a rien pu y faire.

La Pologne a réussi à obtenir son billet pour la Coupe du monde pour la neuvième fois. Comme en 2010 et 2014, la Suède n’existe pas. La Pologne a manqué de puissance de pénétration en première mi-temps mais menée par Lewandowski, 33 ans, qui a changé après la pause. La Suède n’a pas su profiter de certaines de ses occasions en première mi-temps.

Pendant ce temps, quiconque s’attendait à des tactiques de mur de la Macédoine du Nord au Portugal avait tort. Le gardien de but volé Dimitrievski a joué pour le temps en première mi-temps et a tiré le coup de sifflet de la foule dès le début, mais des outsiders par ailleurs francs ont courageusement joué le jeu. Ronaldo et Cie. en difficulté, le premier tir de la superstar (14 ans) est raté de peu. Après cela, les Portugais sont devenus plus forts. Après une erreur des visiteurs au milieu de terrain, Ronaldo a envoyé le ballon à Fernandes, qui a décoché un tir à gauche pour prendre l’avantage.

Ce qui s’est passé ensuite n’était pas particulièrement impressionnant, mais suffisant d’un point de vue portugais. Au lieu de pousser pour le prochain objectif, les hôtes se sont limités au minimum. Au cours de cette phase, la Macédoine du Nord manquait tout simplement de talent pour menacer la défense portugaise de Pepe, 39 ans. Les choses se sont donc passées comme il se doit : après une autre erreur dans le jeu des visiteurs, les Portugais ont lancé une autre contre-attaque rapide, que Fernandes a de nouveau terminée cette fois avec une volée pour porter le score à 2-0.

Pendant ce temps, en raison de la guerre d’agression de la Russie, l’Ukraine ne rencontrera l’Écosse en demi-finale qu’en juin, le vainqueur rencontrant le Pays de Galles. En plus de la sélection allemande en Europe, la Belgique, le Danemark, l’Angleterre, la France, la Croatie, les Pays-Bas, la Suisse, la Serbie et l’Espagne se sont également déjà qualifiés. La phase de groupes de la finale de la Coupe du monde, qui débutera au Qatar le 21 novembre, sera tirée au sort vendredi.