Le pont teste un bus à hydrogène Toyota en pleine opération

La ville de Most teste en pleine opération le bus à hydrogène de la marque CaetanoBus, qui a été construit en collaboration avec le constructeur automobile Toyota. Il a une autonomie de 600 kilomètres et est déployé sur des parcours exigeants avec de nombreux dénivelés. Seule de la vapeur d’eau sort de l’échappement. Mostu devrait apporter des données indiquant si l’hydrogène est un carburant prometteur pour les véhicules de transport public urbain.

Les essais du bus auront lieu en Grâce en grande partie à la participation de la plate-forme technologique tchèque de l’hydrogène (HYTEP) au projet paneuropéen JIVE 2, qui vise à amener jusqu’à 310 bus à hydrogène écologiques sans émissions sur les routes de Villes européennes.

Au lieu d’un moteur, une petite centrale électrique, l’humidité sort du silencieux

La propulsion du bus à hydrogène CaetanoBus fonctionne sur le principe de la pile à combustible. « Dans la zone du moteur, il y a une pile à combustible, juste une petite centrale électrique mobile qui combine l’hydrogène d’un réservoir avec l’air de l’environnement, et cette réaction chimique produit de l’énergie électrique qui alimente le véhicule. En même temps, le bus a un petite batterie installée pour les besoins de puissance immédiats, qui compense la puissance de la pile à combustible. Par conséquent, il s’agit d’un hybride particulier entre les véhicules à hydrogène et à batterie, « Jan Sochor, analyste de la Czech Hydrogen Technology Platform (HYTEP), explique le principe de fonctionnement de la propulsion des bus.

Bus à hydrogène Caetano – intérieur. photo : Toyota

Dans le même temps, les bus à hydrogène sont aussi sûrs que leurs homologues diesel. Le réservoir d’hydrogène est situé sur le toit du véhicule, le bus est sans émission et n’émet que de la vapeur d’eau. L’autonomie standard des CaetanoBus est de plus de 350 km, en utilisant la technologie de remplissage à 350 bars. « Lors du test, une charge de seulement 200 bars sera utilisée, ce qui signifie que 21 kg d’hydrogène seront stockés dans le réservoir. Le constructeur indique que la consommation moyenne des bus est d’environ 6 kilogrammes aux 100 kilomètres. Nous nous demandons si le test réfutera ou confirmera ces données. Il est d’autant plus intéressant que les bus seront testés en hiver, lorsque la consommation est généralement légèrement plus élevée en raison du chauffage, mais l’hydrogène ne devrait pas connaître une augmentation significative de la consommation. Mais même cela n’a pas été confirmé par nos tests. » a déclaré Jan Sochor, analyste chez Czech Hydrogen Technology Platform (HYTEP).

Le bus à hydrogène a été présenté au public professionnel le lundi 5 décembre. Elle circulera régulièrement sur la ligne 17 du mardi 6 décembre au jeudi 8 décembre, de 08h00 à 17h00.

Des bus sans émissions sont testés dans toute l’Europe

Le projet européen JIVE 2, où des tests sont en cours, vise à aider les autorités locales à prendre des décisions concernant l’achat de bus à hydrogène.

« L’économie de l’hydrogène doit démarrer au plus vite. Grâce à notre soutien dans le cadre du projet JIVE, nous avons réussi à étendre le bus à pile à combustible à hydrogène à travers l’Europe et ainsi à réduire considérablement les coûts de toute la chaîne de valeur en aval de la technologie de l’hydrogène, y compris la sensibilisation à son fonctionnement. » Bart Biebuyck, directeur exécutif du Clean Hydrogen Partnership, a expliqué l’importance du projet JIVE.

Le bus à hydrogène Caetano est construit sur la technologie Toyota. photo : Toyota

« Grâce à ce projet, les villes de Most et plus tard d’Ostrava seront équipées de bus écologiques à hydrogène sans émissions uniques qui seront testés sur les lignes publiques », déclare Aleš Doucek, président de la plate-forme technologique tchèque de l’hydrogène (HYTEP), qui fournit le test.

« Le pont a été choisi pour tester les bus à hydrogène sur recommandation de la Chambre économique et sociale de la région d’Ústí, qui nous a aidés à organiser des événements dans la ville. La plupart ont manifesté leur intérêt à tester le bus en conditions réelles, et je suis ravi que le grand public puisse également tester le bus. » a ajouté Doucek, affirmant que des bus à hydrogène de Toyota CaetanoBus ont été testés en Slovénie et en Croatie en novembre et iront également en Slovaquie et en Hongrie en 2023.

sources : communiqué de presse