Le point étoile à l’arrêt sera le plus proche de l’endroit où l’annonce est payée

La société JCDecaux, qui possédait autrefois plus de 600 biens, louait des espaces publicitaires sur l’îlot.

Découpé en tranches individuelles, il fait l’objet d’un accord avec la société JCDecaux, majoritaire. Maintenant, la deuxième étape du total t. Le calendrier indiquant quand et comment les arrêts de bus seront démantelés est considéré comme faisant partie du contrat d’accord de sortie entre le maire et cette société. Les deux parties, à savoir nous, sont donc obligées de le remplir, a-t-il déclaré pour le tablier du métro Petra Machkov, porte-parole de la société Prague Capital Technology (THMP), responsable de l’installation des nouveaux arrêts aux arrêts.

La filiale tchèque de la société française JCDecaux exploite des centaines de boutiques dans la métropole sous contrat depuis 1994, en échange de leur arrestation et de leurs commérages et du droit d’y faire de la publicité. Le contrat expire fin juin, la direction de la ville avait précédemment décidé qu’il serait sous son propre téléphone portable. La ville a émis un contrat de conception basé sur la ressemblance et le prototype a été placé sur la place Palacko.

Après avoir modifié les arrêts, l’ordre est trié par campagnes spécifiques, c’est-à-dire la période pour laquelle et où l’annonce doit durer pendant une certaine période de temps. L’entreprise loue ensuite un espace publicitaire par bloc, ce qui inclut, par exemple, la publicité dans chaque rue de la ville.

Changez le sac par le bas. Lors du remplacement du mobilier, après l’expiration du contrat avec la société JCDecaux, deux cents fauteuils publicitaires auraient dû être perdus en ce début d’année. Mais JCDecaux n’a pas fonctionné. Il est regrettable que la ville ne puisse pas garantir que le village reçoive les autorisations nécessaires, même si le maire prétend le contraire, a déclaré JCDecaux Ji Chvojka en mai. La société de fourniture Energovod CZ installe de nouvelles buses.

Le gouvernement municipal décidera alors qui sera chargé de lancer l’appel d’offres pour l’entreprise qui exploitera l’espace publicitaire à l’arrêt de bus. Au départ, on parlait qu’il devrait s’agir d’une entreprise de transport, mais ce serait THMP. Après tout, il sera en charge de l’achat du nouveau tuyau, pour lequel il devrait pouvoir travailler en étroite collaboration avec l’entreprise locale Prask sluby.

Il s’agira d’un remplacement progressif pièce par pièce, il n’est donc pas nécessaire de creuser partout dans Prague et de faire face à la menace qu’il se répercute sur les passagers, a déclaré l’année dernière le membre du conseil d’administration de la propriété Jan Chabr (TOP 09). Tous les projets doivent être achevés au milieu de la cinquième année.