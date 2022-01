Le plus vieux cycliste du monde décède en France à 109 ans | vélo

Le cycliste de compétition le plus âgé du monde – selon Guinness, le livre des records – le coureur français Robert Marchand est décédé ce samedi à l’âge de 109 ans, après 90 consacrés au sport. Il détient des records de course dans le groupe d’âge de 100-105 ans et plus de 105 ans. Marchand vit dans une maison de retraite à Mitry-Mory, en France. La cause du décès n’a pas été divulguée.