Le plus important festival de cinéma français en ligne au monde est de retour

Depuis 2011, My French Film Festival, le premier festival de cinéma en ligne au monde, a travaillé sans relâche pour rapprocher le grand public de l’actualité du cinéma français et s’est également attaché à publier différentes productions de pays francophones.

Pour la douzième édition, le festival a sélectionné 30 films, entre longs métrages et courts métrages, qui s’articulent autour d’une série de thématiques représentatives de la diversité et de la vitalité du cinéma français. Sur ces 30 films, 20 concourront pour le Grand Prix du jury, qui récompense 15 000 euros ; International Press Awards et Audience Awards, ces deux derniers récompenseront des longs métrages et des courts métrages.

Le festival sera disponible du 14 janvier au 14 février sur portail internet et pour les utilisateurs résidant en Amérique latine, tous les films seront disponibles gratuitement.

Le jury international, composé de personnalités et d’experts du cinéma, compte dans ce numéro deux Latino-Américains, des Mexicains Michelle Couttolenc, lauréate de l’Oscar du meilleur son pour Sound Of Metal, Oui Santiago Mitre d’Argentine, réalisateur de films tels que The Student, Paulina et El Presidente, qui lui ont valu de nombreux prix internationaux. Le reste du jury est composé de Belges Joachim Lafosse, Daphné Patakia et Filippo Meneghetti. d’Italie.

De son côté, le jury de la presse internationale était composé de critiques de cinéma brésiliens Carlos Heli de Almeida, journaliste britannique Jason Salomon (Totally Wired, BBC News, « Regarder un bon film dernièrement? »), la periodista uruguayan Alejandra Trelles, Dzevdet Tuzli Bosnie-Herzégovine et Australie Fiona Williams Films SBS.

Cette édition du festival comprend les sections suivantes :

– Français et Furieux, une sélection de films où le jeune cinéma d’auteur a explosé.

– Jeunesse courageuse : une série de points de vue sur l’énergie inconditionnelle de la jeunesse.

– Identité modifiée (Identité du problème) : quand la recherche du sens de la vie commence par la recherche de soi.

– Cinéma du désir (Un cinéma du désir) : propose une image d’un éveil sentimental, d’un désir de sensualité.

– Histoire de nuit : il s’intéresse à ce que nous devenons entre le crépuscule et l’aube.

– Le coin des enfants présente quatre courts métrages d’animation pour les tout-petits, sans dialogue, réalisés par un jeune cinéaste très prometteur qui vient de sortir d’une école de cinéma.

Vous trouverez ci-dessous les films, par section, programmés pour les prochaines semaines :

Français et en colère / Français et Furieux :

– Nounours de Ludovic Boucherma et Zoran Boucherma – 2020

– Violences monopolistiques de David Dufresne – 2020

– Démon Dorothée par Alexis Langlois – 2021

– Horacio de Caroline Cherrier – Annecy – 2021

– L’amour fait mal de Elsa Rysto – 2021

Jeunesse courageuse / Jeunesse courageuse :

– Dortoir ! de Guillaume Brac – 2020

– Inde fringante de Philippe Béziat

– Comme précédemment par Yasmine Bahechar

– Amour poli de Adrian Moyse Dullin – 2021

Changement d’identité / Identité problématique :

– Nadia, papillon par Pascal Plante – 2020

– Playlist de Neuf Antico

– Fou de la vie de Raphaël Balboni et Ann Sirot

– Canard laid par Anton Balekdjian

Cinéma du désir / Cinéma du désir :

– L’amant par Jean-Jacques Annaud

– cigare au miel de Kamir Aïnouz – 2020

-Horizon par Delphine Lehericey – 2019

– Serre moi fort par Léoluna Robert-Tourneur

– Mois par Zoé Pelchat

Nuit des contes de fées / Nuit des contes de fées :

– Médecin de nuit de Elie Wajeman – 2020

– Poussière de Naïla Guiguet – 2020

– Malabar de Maximilian Badier-Rosenthal – 2021

– Louche de Nicolas Birkenstock – 2021

Périple:

– Catastrophe de Rémi Chayé – 2020

– Sous le ciel libanais par Chloé Mazlo – 2020

– Errata par Giulio Callegar

– Bus de Sam Karmann – 1992

Le coin des enfants :

-Astralium par Lucie Andouche

– Mido et son instrumentale par Roman Guillanton

– Oeil pour oeil par Thomas Boileau, Alan Guimont, Robin Courtoise, Mathieu Lecroq, Malcolm Hunt et François Briantais

– Trésor Alexandre Manzanares, Guillaume Cosenza, Philipp Merten et Silvan Moutte-Roulet

