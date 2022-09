Le plus grand joueur de tennis de l’histoire, Roger Federer, prend sa retraite

Roger Federer est un homme qui a réalisé tout ce qu’il a toujours voulu et pouvait réaliser dans le tennis. Il le fait d’une manière enfantine, très athlétique, honnête et assez drôle.

Ses réalisations dépassent de loin les dimensions du sport du tennis. Il a été l’un des meilleurs, peut-être le meilleur, des athlètes des 25 dernières années. Nous avons vu Roger Federer jouer un excellent tennis sur tous les terrains. Nous l’avons vu tenir une tasse, rire et pleurer beaucoup. A également joué dans des publicités. Vous croyez toujours tout en lui, avec la façon dont il joue les meilleures publicités pour son pays. Parce qu’ils invitent le monde à visiter leur belle patrie alpine de manière amusante.

Je me considère comme l’une des personnes les plus chanceuses au monde. On m’a donné un talent particulier pour le tennis et je l’ai joué à un niveau que je n’aurais jamais pu imaginer et plus longtemps que prévu. Roger Federer

Roger Federer est un sport et le sport est Federer. Le gars n’a jamais fait de scandales embarrassants en tant qu’homme adulte, et il n’a pas agi comme un connard au tribunal, même lorsqu’il a montré ses émotions au maximum. Vous ne pouvez en fait dire qu’une chose : Chapeau ! Bravo M. Federer, la façon dont vous jouez, dont vous vous comportez et soyez poli, que vous restez normal et humain en même temps, mérite le plus profond respect.

Mais énumérons rapidement les plus grandes réalisations des hommes qui ont perfectionné le tennis au cours des deux dernières décennies.

Il a été n ° 1 au classement mondial de l’ATP pendant 310 semaines, dont un record de 237 semaines consécutives. Nous vous rappelons qu’il y a 53 semaines dans une année. Il a remporté 103 titres en simple ATP (deuxième de l’histoire), dont 20 titres en simple du Grand Chelem, un record de huit titres en simple à Wimbledon. De plus, il a égalé un record de cinq titres en simple masculin à l’US Open. En 24 ans, il a disputé 1 500 matchs. Sa dernière grande victoire en Grand Chelem a été l’Open d’Australie 2018.

Avec Rafael Nadal et Novak Djokovic, il a formé le célèbre Big Three des champions, le trio sportif le plus grandiose et peut-être de tous les temps du tennis. Leur rivalité et leurs combats sont vraiment légendaires.

Il a également deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Son corps ne la laissera pas partir

La semaine prochaine, tout se terminera avec son tournoi final – la Laver Cup. Soit dit en passant, il a joué un rôle important dans la création de cette compétition par équipe.

Et pourquoi cela s’est-il terminé ? Même à Wimbledon cette année, qu’il n’a regardé qu’en tant que spectateur, il a dit : « Il me manque, je me sens bizarre… » C’est étrange qu’il ne puisse plus être là avec la raquette et se battre pour le but le plus élevé. Mais à 41 ans, la santé de Roger l’a arrêté, ce qui est tout à fait compréhensible. Il a longtemps lutté avec son dos, et finalement un problème avec son genou a tout mis fin.

« C’est un adieu doux-amer car tout ce que ce théâtre m’a donné va me manquer. Mais en même temps, il y a tellement de choses à célébrer. Je me considère comme l’une des personnes les plus chanceuses au monde. « On m’a donné un talent spécial pour le tennis et je l’ai joué à un niveau que je n’aurais jamais pu imaginer et plus longtemps que prévu », a déclaré Federer dans ses adieux.

Le phénomène suisse est né à Bâle en 1981, huit ans avant la révolution de velours. Mais attention, il n’est pas suisse comme le bois. Son père Robert de Berneck près de St. Gallen, à l’est du pays, le fait toujours, mais la mère de Lynette vient d’Afrique du Sud et sa langue maternelle est l’afrikaans.

Il était en colère

A seulement 17 ans, en 1998, il était déjà champion junior de Wimbledon. À l’époque, il perdait encore parfois le contrôle de lui-même, c’était un Federer légèrement différent de celui que nous connaissons. Il a rapidement changé d’attitude et a remporté son premier titre senior à Wimbledon en 2003 à l’âge de 21 ans.

Il attribue son excellente coordination œil-main aux différents sports qu’il a pratiqués dans son enfance, notamment le football, le badminton et le basket-ball. Mais elle n’est pas seulement parée de talents sportifs. Il parle, par exemple, six langues – le suisse allemand (natif), l’allemand standard, l’anglais, le français, ainsi que l’italien et le suédois.

Il est l’un des dix athlètes les mieux payés de tous les sports. Durant toute sa carrière, il a gagné plus de 130 millions de dollars (plus de 3 milliards de couronnes). En janvier 2017, des experts de la London School of Marketing ont désigné Federer comme l’athlète le plus vendu de 2016.

Il est aussi un philanthrope actif. Il a fondé la Fondation Roger Federer, qui se concentre sur les enfants pauvres d’Afrique australe.

Il est marié à l’ancienne joueuse de tennis Mirka Vavrinecová (aujourd’hui Federerová) originaire de Slovaquie, qu’il a rencontrée lorsqu’ils ont tous deux joué pour la Suisse aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Aujourd’hui, ils ont 4 enfants (2 × jumeaux).