Izjum était déjà libérée de l’occupation russe, mais la Russie a complètement détruit la ville, la ruine a été laissée derrière elle et la ville, qui avant la guerre était pleine d’agitation, était remplie de désespoir. La plupart du temps, il ne reste que des personnes à la limite de la vie dans la ville, l’air pue les vêtements et les corps non lavés. Les occupants sont généralement regroupés dans des bâtiments adaptés à l’abri et à l’abri.

Guerre en Ukraine : Bohdan, 13 ans, se cache dans une maison pour blessés et sans-abri, où vivait son père avant de mourir d’un cancer | TK / AP / Evgeny Maloletka



Bohdan vivait également dans une de ces maisons, avec des personnes âgées et des malades. Son attention était principalement concentrée sur le téléphone. Pas plus tard que la semaine dernière, tout était différent, Bohdan n’était pas seul, il avait son père, décédé d’un cancer, maintenant il n’a plus personne. Mykola Svyryd (†70) est très inquiète pour son fils, a-t-il confié dans un entretien à l’AFP. Il a parlé aux journalistes quelques jours avant sa mort.

Le père et la mère de Bohdan ont un cancer

« Il a couru vers moi et m’a dit : ‘Papa, je t’aime.’ Et je lui dirai : Et qui d’autre devrais-tu aimer » Svyryd a témoigné. Il est si mauvais. « Sa mère est morte, son père est vieux, et quand il n’est pas là… Je ne saurai pas ce qui lui est arrivé, s’il a quelqu’un, s’il a été envoyé quelque part », a-t-il déclaré aux journalistes. Le bâtiment servait à l’origine de centre de rééducation pour les blessés et les personnes après une opération. C’est une nouvelle institution qui a ouvert ses portes en janvier, puis sont venues la guerre et l’occupation.

Des chambres modernes avec un équipement adéquat, les gens se déplacent vers les sous-sols, laissés sans eau, électricité et gaz, survivant à peine. En septembre, cependant, l’Ukraine a expulsé les troupes russes et a repris le contrôle de la région de Kharkiv, y compris Izjum. Mais même le départ des Russes n’a pas atténué la douleur et la souffrance des quelques personnes qui sont restées dans la ville. Maintenant qu’il y a 39 personnes dans l’ancien centre de réadaptation, elles n’ont nulle part où aller. Comparé au reste de la ville, ce bâtiment est plus ou moins habitable.

Mykola et Bohdan se sont également retrouvés ici, l’homme était au courant de son terrible diagnostic, il savait que le cancer pourrait le tuer. Mais avant la guerre, il avait une chance de vivre plus longtemps, il pouvait passer plus de temps avec son fils. La maladie a également emporté la femme et la mère de Bohdan. De plus, le garçon est né avec des lésions cérébrales, mais avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, Mykola a parlé aux médecins de la suppression chirurgicale du problème. Bohdan était timide, parlait peu.

Plusieurs ONG ont organisé un simulacre de référendum samedi « annexion » de l’ambassade de Russie à Varsovie. Ils voulaient faire une drôle de protestation contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a rapporté l’AFP. « En ce moment, l’annexion est à la mode. La Russie a « annexé » un territoire occupé en Ukraine », a déclaré l’organisation dans un communiqué. « Nous avons également décidé de suivre cette voie et d’organiser un référendum sur l’annexion de l’ambassade de Russie … à Varsovie », a-t-il ajouté. dit-il dans le texte. Les récessionnistes ont déclaré qu’ils avaient également été inspirés par une blague virale sur l’oblast de Kaliningrad rejoignant la République tchèque. L’idée que les Tchèques revendiquent la région de Kaliningrad est probablement née de l’histoire. La capitale de la région, l’actuelle Kaliningrad, Královec en tchèque, a été fondée au XIIIe siècle par des croisés en l’honneur du roi tchèque Přemysl Otakar II. Selon les partisans de l’idée, rejoindre la République tchèque était légal. Auparavant, Monika Nedvědová accompagnait des touristes de République tchèque et de Slovaquie à Tchernobyl. Cependant, ils étaient loin d’être les seuls passants. Plusieurs dizaines d’indigènes survivent encore sur le site de la plus grande catastrophe nucléaire. La femme considère la dernière victime ici comme une famille et une résidence secondaire. Cependant, parallèlement à l’invasion russe, Tchernobyl, ses habitants et Nedvědová lui-même ont changé. Voir en ligne complet

où est papa

« Il est né avec un handicap, il n’est pas allé à l’école. À la maison, je lui ai appris à lire, à écrire un peu et à compter. » Mykola, qui travaillait dans une usine qui produit des montures de lunettes, a déclaré aux journalistes. Les Russes bombardent leur appartement, les voisins les aident à survivre, mais la santé de Mykol décline rapidement. « Nous étions dans le refuge pendant trois mois, quand nous sommes sortis, j’étais de pire en pire. Mes jambes sont vraiment faibles », interrogé par des journalistes, il est simplement allongé là, souffrant de malnutrition sévère et incapable de parler, ne faisant que chuchoter.

Il a passé les derniers jours dans les bras de son fils, ensemble ils ont écouté de la musique pop ukrainienne et joué à des jeux vidéo, Bohdan – peut-être comme d’autres adolescents, il les aimait. Même s’il y avait d’autres personnes vivant dans le bâtiment, il n’aurait pas beaucoup de contact avec elles. Son père a été enterré dans un simple cimetière à la périphérie de la ville. Bohdan maintenant la plupart du temps assis tranquillement dans la chambre qu’il partageait avec son père, plongé dans ses pensées, mais dormant ailleurs. Afin d’atténuer sa douleur, le personnel du centre de réadaptation a décidé de lui trouver une autre chambre.

La chirurgie cérébrale, censée aider le garçon, est toujours envisagée. Avec la libération d’Izjum, les médecins ont décidé de le faire le plus tôt possible. Puis Bohdan s’est retrouvé parmi les orphelins en attente d’une éventuelle adoption. Le plus triste est peut-être que parfois il se demande encore où est son père.