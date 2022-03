Le Pentagone parle de la reddition de l’armée russe. Londres annonce des sanctions contre la Biélorussie

Lisbonne enregistre le déclin le plus inexpressif d’Europe peint en rouge

Au milieu de la séance de mardi, les marchés européens ont continué de se négocier dans le rouge, les principaux indices enregistrant des pertes. Lisbonne a été l’une des baisses les moins expressives, 0,14%. En revanche, Paris est en tête des pertes, avec un recul de 2,79%.

Le Stoxx 600, qui compile les grandes entreprises européennes, a gagné 1,58%, le secteur du tourisme étant le poids le plus important de l’indice. En revanche, celui de la ressource de base est le seul vert.

L’indice européen est maintenant en baisse depuis deux mois, sa plus longue baisse depuis octobre 2020, au milieu des inquiétudes des investisseurs concernant le resserrement de la politique monétaire et la hausse de l’inflation, l’invasion de l’Ukraine par la Russie renforçant le sentiment négatif.

Plus tard, les investisseurs prêteront attention au discours du président américain lors du débat sur l’état de l’Union, demain et jeudi, l’attention se tournera vers Jerome Powell, chef de la Réserve fédérale américaine.

« La situation en Ukraine prend plus de temps que prévu et l’incertitude grandit alors que nous continuons à nous concentrer sur l’inflation et la croissance », a déclaré Diego Fernandez, directeur des investissements chez A&G Banca Privada à Madrid. « Aujourd’hui devrait être un jour de transition à cause du discours de Biden et des commentaires de Powell plus tard cette semaine, même si, comme nous l’avons vu, toute nouvelle concernant la guerre pourrait provoquer des marchés. »