Le PE a approuvé sa position sur les normes qui renforcent la responsabilité des entreprises sur Internet

Strasbourg / Bruxelles – Le Parlement européen a approuvé aujourd’hui sa position sur un projet de norme visant à accroître la responsabilité des entreprises en ligne quant à la légalité des contributions émises ou des biens vendus. Le Parlement européen a présenté plusieurs centaines d’amendements et, après de longs débats, a finalement approuvé une version de compromis. Ils négocieront la forme finale des règles avec les États membres dans les mois à venir, au cours desquels ils auront des exigences plus strictes pour les grandes entreprises numériques à certains égards.

La soi-disant loi sur les services numériques (DSA) a été présentée par la Commission européenne il y a plus d’un an pour adapter les règles de trafic Internet vieilles de près de deux décennies à son développement rapide. « DSA mettra fin au » Far West « numérique, où les grandes plateformes établissent leurs propres règles et où les contenus illégaux deviennent viraux », a déclaré Arba Kokalari, rapporteur de la plus grande faction populaire, qui a approuvé la proposition du Parlement européen. Les législateurs ont approuvé la proposition avec une forte majorité de 530 voix sur l’ensemble du spectre politique. 78 législateurs se sont opposés, 80 se sont abstenus.

Cette norme repose sur le principe selon lequel ce qui est illégal sur Internet doit également l’être en ligne. Selon la proposition, qui a été approuvée en principe par le Parlement européen et les États membres, les FAI qui reçoivent des avertissements concernant des contenus illégaux devraient réagir immédiatement. Les magasins en ligne, à leur tour, doivent avoir une meilleure idée de qui vend des biens par leur intermédiaire afin de mieux empêcher l’offre de biens ou de services illégaux.

« Beaucoup de choses ont changé en vingt ans depuis l’adoption de la direction du commerce électronique. Les plateformes en ligne deviennent de plus en plus importantes dans notre vie quotidienne, apportant de nouvelles opportunités mais aussi de nouveaux risques », a déclaré Christel Schaldemos, rapporteur socialiste sur la proposition.

Les législateurs veulent également des restrictions sur la publicité ciblée, auxquelles les internautes peuvent résister le plus facilement possible. La proposition interdit complètement la publicité ciblée basée sur les données personnelles des personnes de moins de 18 ans, et le ciblage des publicités basées sur certaines données devrait également être limité aux adultes. Si la plateforme ne s’y conforme pas, les personnes auront droit à une indemnisation.

La norme impose des exigences plus strictes aux grandes entreprises comme Google, Meta ou autres, où les contributions problématiques sont le plus diffusées. Entre autres choses, ils doivent assurer la transparence des algorithmes qui déterminent quel contenu est montré aux utilisateurs individuels. Ils seront également tenus de prendre des mesures régulières pour remédier à la situation et procéder à des audits. S’ils échouent, ils s’exposeront à des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d’affaires mondial.

Un certain nombre de législateurs ont critiqué certains détails de la proposition, tels que le fait que les personnes doivent s’identifier par e-mail et numéro de téléphone lors de l’inscription à des sites pour adultes, ce qui, selon les critiques, pourrait compromettre la sécurité des personnes fournissant des services sexuels. Beaucoup trouvent également problématique la disposition selon laquelle les autorités pourront supprimer tout contenu transfrontalier s’il va à l’encontre de leurs règles nationales. Selon les législateurs pirates tchèques, par exemple, les gouvernements aux tendances autoritaires peuvent en abuser contre leurs détracteurs.

Dans les mois à venir, les représentants du PE discuteront de la version finale de la norme avec les États membres. Le président français Emmanuel Macron veut mettre fin à six mois de négociations sous la présidence française actuelle. Si la France échoue au vu de plusieurs positions différentes, les Tchèques mèneront les négociations au nom des Etats membres à partir de juillet.