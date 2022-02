Le Pass Vert renforcé deviendra également obligatoire en France

Parlement français se sont mis d’accord des lois pour empêcher les personnes non vaccinées d’accéder aux restaurants, aux transports publics longue distance, aux expositions, aux salles de sport et autres lieux publics avec des règles très similaires à celles prévues par le Green Pass italien renforcé. Jusqu’à récemment en France, il était possible d’accéder à tous ces lieux avec un simple Green Pass, qui peut également être obtenu avec un tampon négatif. La «vaccination réussie» ne sera obligatoire que pour les personnes de plus de 16 ans.

L’approbation – 215 voix pour, 58 contre et 7 abstentions – est intervenue au terme d’une longue discussion parlementaire qui ne peut être considérée comme complète puisque les députés socialistes ont annoncé leur intention de soumettre le texte au Conseil constitutionnel pour vérifier le respect des » principes fondamentaux libertés » : La prochaine rubrique retardera de plusieurs jours l’annonce de la loi et même l’introduction de la « pase vaccinale » en France.

Entre autres choses, comme l’a rapporté l’agence de presse AFP propre confirmation de sources gouvernementales, le Pass Vert français sera également obligatoire pour tous les sportifs professionnels amenés à disputer des compétitions en France. Si cette règle est confirmée, Novak Djokovic ne pourra pas jouer contre Roland Garros. Djokovic a été expulsé d’Australie, où il était censé jouer à l’Open d’Australie, en raison de la position de Djokovic sur le vaccin contre le coronavirus.

Début janvier, le président français Emmanuel Macron avait déclaré vouloir « casser la boule » (« emmerder ») le plus possible pour ceux qui n’ont pas été vaccinés contre le coronavirus, pour le persuader de se faire vacciner pour se protéger. et le reste de la population. Le gouvernement a institué une obligation de limiter la pression sur les hôpitaux qui sont aussi en France, comme dans de nombreux pays européens, en difficulté à cause des conséquences de la quatrième vague de l’épidémie.

Jusqu’à présent en France, 79 % des personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, et 39,3 % d’entre elles ont reçu un rappel (soit une troisième ou une deuxième dose pour ceux qui ont été vaccinés avec Johnson & Johnson). En Italie, 83,5 % de la population ont reçu au moins une dose et 45,5 % des personnes vaccinées ont reçu un rappel.