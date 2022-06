Le partenaire sportif d’Uková, Bidař, ne participera pas aux Championnats du monde en France. Blessure – T sport – Télévision tchèque

« Malheureusement, nous ne participerons pas aux Championnats du monde cette année. Nous ne sommes pas guéris à 100 % après les Jeux olympiques. Nous remercions tout le monde pour leur soutien et leur compréhension », a déclaré Bidar.

« Nous savons tous que la blessure a continué depuis les Jeux olympiques, et nous espérons que Martin et Lisa vont bien s’entraîner et s’envoler pour la Coupe du monde. Une équipe de physiothérapeutes et de médecins fait ce qu’ils peuvent, mais la blessure n’est pas encore guérie. , a déclaré Stanislav idek, président de l’Association tchèque de patinage artistique.

Dans le même temps, uková et Bidař ont la possibilité d’acquérir une bonne position, car la solide paire russe n’est pas autorisée à participer aux championnats du monde et, traditionnellement, il y a une compétition mince après les Jeux olympiques. « Cela pourrait être une entrée idéale pour un nouveau cycle olympique pour les couples sportifs, étant donné que le championnat de cette année se déroule après les Jeux olympiques et que certains couples ont décidé de se terminer après Pékin. Malheureusement, les blessures subsistent, mais nous espérons que tout ira bien. ok bientôt. » ajoute le président.

Au final, les Tchèques ne seront même pas dans la catégorie masculine. Le leader de longue date de l’équipe tchèque, Michal Březina, semble faire ses adieux à sa carrière olympique, et la remplaçante initialement prévue, Georgia Reshtenko, se rendra aux Championnats du monde juniors. Seuls Eliška Březinová et le couple de danseurs Natálie et Filip Taschler représenteront les couleurs tchèques aux Championnats du monde seniors.