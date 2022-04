Le Parlement ukrainien qualifie d’actes de génocide l’armée russe

Aujourd’hui, le parlement ukrainien a adopté une résolution qualifiant de génocide l’action militaire de la Russie en Ukraine et appelant les parlements, les gouvernements et les organisations du monde entier à faire de même. Le Parlement l’a annoncé sur le télégramme du réseau social.

« Les actions de la Russie visent à exterminer systématiquement et de manière cohérente le peuple ukrainien, en le privant de son droit à l’autodétermination et au développement indépendant », lit-on dans le texte, qui a été voté par 363 législateurs sur 450.

« Par conséquent, les actions menées par les forces armées russes lors de l’agression qui a commencé le 24 février 2022 doivent être immédiatement reconnues comme un génocide contre la nation ukrainienne », indique la résolution.

Le Parlement européen appelle également les Nations unies, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Parlement européen, l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, ainsi que les gouvernements et les parlements dans le monde entier pour s’attaquer au comportement militaire de la Russie en Ukraine. Le président américain Joe Biden a accusé le président russe Vladimir Poutine de génocide, ce que Kiev a salué, bien que certains avocats soulignent qu’il s’agit toujours de rhétorique politique et non d’un fait prouvé devant les tribunaux.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré cette semaine que l’utilisation du terme « génocide » dans le cadre de l’intervention de la Russie en Ukraine signifierait une escalade verbale qui compliquerait ses efforts de paix.

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a déclaré aujourd’hui à Kiev qu’il poursuivrait ses efforts pour impliquer la Russie dans l’enquête sur les crimes de guerre en Ukraine. La Russie qualifie les accusations de crimes de guerre de ses soldats de désinformation.