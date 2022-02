Le Parlement français dénonce le traitement par le régime chinois du génocide des Ouïghours

Le Parlement français approuve le traitement des Ouïghours par le régime chinois comme un génocide

L’Assemblée nationale française a approuvé ce jeudi une résolution qualifiant de « génocide » le traitement réservé par le régime chinois à la minorité ethnique ouïghoure, installés, pour la plupart, dans le nord-ouest du pays.

Ainsi, la Chambre basse du Parlement français a donné son « feu vert » à cette résolution avec un vote en faveur de la quasi-totalité des députés -169 votes pour et un seul vote contre–.

Par cette action, l’Assemblée française appelle à la fin de la suppression de ce groupe et exhorte le gouvernement d’Emmanuel Macron à faire pression sur la Chine, et a déclaré le traitement des Ouïghours « génocide ».

Le ministre français du Commerce, Franck Riester, a déclaré que Il n’appartient pas au gouvernement de déclarer légalement cette affaire « génocide », cependant, il a fait allusion à de graves violations des droits de l’homme.

La Chambre basse appelle le président Emmanuel Macron à faire pression sur la nation asiatique

Riester a confirmé que Le gouvernement français a condamné la persécution des Ouïghours par l’exécutif chinoisont demandé qu’il y soit mis fin et ont essayé de mettre cette question à l’ordre du jour international.

La Chine fait l’objet de critiques croissantes pour des abus présumés contre le groupe ethnique à majorité musulmane, mais les autorités de la nation asiatique nient ces allégations.

Cette situation devient de plus en plus un carrefour de la diplomatie internationale avec la Chine, notamment avec la célébration des Jeux olympiques d’hiver dans la capitale chinoise, Pékin, en vue.

Les citoyens qui ont émigré de la région du Xinjiang, où résident de nombreux Ouïghours, ont raconté une série d’atteintes à leurs droits en quittant le payset qu’ils sont récupérés et envoyés dans un établissement où ils sont contraints d’abandonner leurs coutumes associées à la culture ouïghoure.

Chine accusant certains groupes ouïghours de soutenir le mouvement séparatiste, et même être derrière une attaque terroriste.

Au début de décembre dernier, un organisme indépendant et non officiel mis en place par un éminent avocat britannique pour évaluer les preuves des violations présumées des droits des Chinois contre le peuple ouïghour a conclu que le gouvernement chinois avait commis un génocide et des crimes contre l’humanité.

Le tribunal ouïghour, composé d’avocats, d’universitaires et d’hommes d’affaires, n’est soutenu par aucun gouvernement et n’a pas le pouvoir de sanctionner ou de punir la Chine. Mais Les organisateurs espèrent que le processus de publication des preuves incitera une action internationale contre les abus présumés contre les Ouïghours, un groupe ethnique musulman.

(Avec des informations d’Europe Press)

CONTINUER LA LECTURE:

Les États-Unis cherchent à accélérer la livraison de nouveaux avions de chasse à Taïwan en réponse à la menace chinoise croissante

La Russie ajuste les détails avec la Chine et l’Iran pour mener des exercices navals conjoints dans le golfe Persique

Opération « chasse au renard » de Xi Jinping : comment la Chine a forcé 2 500 citoyens à rentrer au pays pendant la pandémie