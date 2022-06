Le parc safari Dvůr Králové acquiert un crocodile thyroïdien en voie de disparition en France

Le zoo accepte les oursons de 60 à 80 centimètres de longueur des jardins partenaires en France. Au pavillon des Mondes d’Eau, les ouvriers leur préparent maintenant une nouvelle exposition. Le zoo veut l’ouvrir en été. « Nous les avons gardés dans des réservoirs séparés », a déclaré le zoologiste Michal Podhrázský. Selon lui, l’élevage des crocodiles thyroïdiens, qui sont l’habitat des forêts tropicales d’Afrique centrale et occidentale, est très difficile et son acquisition a nécessité des années de négociations.

La nouvelle exposition a eu lieu dans un lieu où un couple de crocodiles à tête étroite, ou tomis, a vécu jusqu’en octobre dernier. L’année dernière, le zoo a déplacé le couple au zoo d’ódži, où ils devraient avoir plus de chances de concevoir dans un pavillon beaucoup plus grand.

« Nous avons adapté l’ancien dortoir au tomistom pour qu’il corresponde vraiment aux espèces de crocodiles forestiers. L’apparence du pavillon changera de manière significative « , a déclaré Podhrázský. Par exemple, les grandes colonnes imitant la pierre et la pierre disparaîtront, de sorte que tout l’intérieur sera plus spacieux. Les travailleurs ont également ajusté la piscine.

La jeune femme de 19 ans devrait être la première à s’installer à l’exposition. Il mesure plus de deux mètres et est le plus grand crocodile du parc safari. Les mâles adultes, gravement déficients en matière de reproduction, peuvent atteindre une longueur de plus de quatre mètres.

Trois enfants français font partie d’un projet où ils doivent rejoindre un groupe et grandir ensemble. « Connecter des crocodiles adultes est très difficile, dans la plupart des cas impossible. L’expérience montre que lorsque les individus grandissent ensemble, ils s’entendent bien à l’âge adulte. C’est pourquoi des jeunes de taille à peu près égale nous viennent de trois institutions », a déclaré Podhrázský.

Selon lui, le parc safari dispose de plusieurs grands réservoirs adaptés où les jeunes peuvent rejoindre et être déplacés vers de plus grands à mesure qu’ils grandissent. Une fois la quarantaine terminée, les petits crocodiles rejoindront la grande piscine en arrière-plan et lorsqu’ils seront adultes, les éleveurs les transféreront dans le Monde de l’Eau.

Les crocodiles thyroïdiens sont détenus dans 12 zoos en Europe. En République tchèque, on peut encore voir des crocodiles thyroïdiens au zoo d’Ostrava et au zoo privé de crocodiles de Protivín dans la région de Písek. Il y a 74 crocodiles individuels dans le monde dans des zoos certifiés.