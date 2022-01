Le niveau économique de la République tchèque a légèrement diminué par rapport aux pays de la zone euro

MF Afficherque d’ici 2020, le PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat actuelle est en baisse en raison des effets de la pandémie dans tous les pays suivis. « Les baisses les plus importantes ont été enregistrées dans les pays les plus tournés vers le tourisme, notamment en Espagne, en Italie, en Grèce et en France. Dans ces pays, ainsi qu’au Portugal et en Croatie, on a observé une baisse du niveau de l’économie par rapport à la zone euro. moyenne. L’expression est tombée l’année dernière à 86% du PIB de la zone euro et pourrait rester autour de ce niveau en 2022″, a déclaré le bureau.

Selon les estimations du ministère des Finances, le niveau des prix en République tchèque a augmenté l’an dernier à 63% par rapport à la moyenne des 19 pays de la zone euro, contre 61% auparavant. « Nous nous attendons à ce que l’économie tchèque continue de se déplacer lentement vers la zone euro, jusqu’à 68% de ses niveaux en 2022. Les principaux facteurs de la prévision sont une inflation plus élevée et une appréciation du taux de change », a déclaré le ministère des Finances dans la prévision.

Les niveaux économiques des pays sont comparés sur la base de la parité de pouvoir d’achat actuelle. C’est le rapport entre les monnaies exprimant la capacité d’acheter le même ensemble de biens ou de services dans les deux pays. L’indice du niveau des prix est le rapport des taux de change et de la parité de pouvoir d’achat entre les monnaies.