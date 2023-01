Le niveau de la mer pourrait monter jusqu’à un demi-mètre de plus que ce que les scientifiques pensaient jusqu’à présent

L’élévation du niveau de la mer au cours de ce siècle pourrait être jusqu’à 50 centimètres plus élevée que prévu. Cela découle d’une nouvelle étude à laquelle ont participé des climatologues de deux universités américaines. Les experts ont découvert que la glace en Antarctique fond beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant, rapporte Reuters. Selon eux, le dernier rapport de l’ONU sur les effets du réchauffement climatique sous-estime le taux de fonte des glaces.

Un rapport publié par les Nations Unies en 2013 indique qu’en raison du changement climatique causé par les activités humaines, le niveau de la mer pourrait augmenter de 52 à 98 centimètres d’ici 2100 dans le pire des cas.

Mais selon une nouvelle étude, cette augmentation peut atteindre 1,5 mètre, ce qui signifie une menace beaucoup plus grande pour des villes comme New York ou Shanghai.

« Cela pourrait être désastreux pour de nombreuses villes basses », a déclaré le magazine Nature citant l’auteur principal de l’étude, Robert DeConto de l’Université du Massachusetts. « A Boston, par exemple, le niveau de la mer pourrait monter de plus de deux mètres et demi au cours des 100 prochaines années », a ajouté DeConto.

Un facteur qui aurait été sous-estimé dans le rapport de l’ONU est la soi-disant fissuration des calottes glaciaires. De cette façon, la glace de l’Antarctique peut tomber plus rapidement dans la mer.

Un nouvel élan pour la recherche

Le climatologue Anders Levermann de l’Institut pour l’étude des conséquences du changement climatique à Potsdam, en Allemagne, a salué les conclusions de l’étude, affirmant qu’il s’agirait d’un nouvel élan pour les enquêtes sur les fractures de glace en Antarctique.

De nombreux scientifiques ont parlé de l’élévation du niveau de la mer ces derniers temps. Selon l’ancien expert de la NASA James Hansen, le niveau de la mer pourrait monter de plusieurs mètres au cours du siècle prochain. Mais Levermann a rejeté les affirmations de Hansen.

Une nouvelle étude menée par des scientifiques d’universités américaines prédit que si l’air et les océans continuent de se réchauffer, l’Antarctique pourrait contribuer à une élévation du niveau de la mer de plus de 13 mètres d’ici 2500.

Lors du sommet sur le climat à Paris en décembre, plus de 190 pays ont convenu que d’ici la fin du siècle, le réchauffement climatique doit être maintenu nettement en dessous de deux degrés Celsius par rapport aux périodes préindustrielles, et aussi proche que possible d’un demi-degré. plus bas.