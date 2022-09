Le navire avec 460 personnes secourues attend l’autorisation d’accoster en Italie. La migration est un sujet avant les élections | iRADIO

Le navire Ocean Viking, transportant 460 migrants secourus en mer Méditerranée, attend en Italie l’autorisation d’accoster dans l’un des ports. C’est ce qu’a déclaré sur Twitter son opérateur, l’association française à but non lucratif SOS Méditerranée. Près de 60 000 migrants sont arrivés en Italie par voie maritime cette année, soit environ un tiers de plus que l’année dernière, et la migration a été un enjeu majeur des campagnes électorales.





Rome

10:37 1er septembre 2022

Ocean Vikings est intervenu dix fois au cours de la semaine écoulée et y a progressivement fait venir 460 personnes. Parmi les personnes secourues figuraient 20 femmes et 80 mineurs, pour la plupart originaires d’Égypte et du Bangladesh.

Les responsables de la santé ont signalé que les garde-côtes italiens avaient évacué six personnes pour des raisons médicales, dont deux femmes très enceintes et un nouveau-né de trois semaines.

Certains survivants ont été actifs #OcéanViking depuis 6 jours maintenant. Parmi les 460 femmes, enfants et hommes, beaucoup ont besoin de soins médicaux et psychologiques supplémentaires à terre. @ifrc & @SOSMedIntl l’équipe a fait de son mieux pour les soutenir mais le navire était un abri temporaire avec une capacité limitée. pic.twitter.com/XgugfwbbiO — SOS MÉDITERRANÉE (@SOSMedIntl) 31 août 2022

« Nous avons ici un grand nombre de personnes qui ont besoin de soins médicaux à cause de la fatigue, de la déshydratation, de la douleur et des infections », a déclaré SOS Méditerranée, avertissant que l’exposition constante de tant de personnes sur le pont découvert, à la chaleur et au soleil, était encore plus aggravant leur état. condition.



Basé sur données du ministère italien de l’Intérieur cette année, fin août, 57 168 migrants sont arrivés en Italie par la mer, contre 39 410 à la même période l’an dernier et 19 340 l’année précédente.La plupart des migrants venaient de Tunisie, d’Égypte et du Bangladesh.

L’augmentation du nombre de migrants est un enjeu clé de la campagne en vue des élections législatives, avec des politiques anti-immigration promues notamment par le bloc d’extrême droite, susceptibles de remporter des suffrages d’ici la fin du mois.

Il comprend également le parti de la Ligue dirigé par Matteo Salvini, qui, en tant que ministre de l’Intérieur en 2018 et 2019, a poussé à la fermeture des ports pour les navires de sauvetage à but non lucratif.

Mercredi, Salvini s’est rendu sur l’île de Lampedusa, qui est l’une des destinations les plus fréquentes pour les migrants en raison de sa proximité avec la côte africaine.

« La migration est un business. Il ne devrait pas y avoir plus de 350 personnes dans ce centre, mais maintenant il y a plus de 1300 personnes, c’est bondé ici. L’immigration est un phénomène qui peut être contrôlé. Nous avons prouvé que la traite des êtres humains peut être combattue , » il a dit.

CTK



