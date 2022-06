Le monde félicite Macron : Fiala appelle un partenaire important, les parlementaires l’aident

Alors que Macron a clairement fait part de son intérêt pour le renforcement du rôle de l’UE au cours du premier quinquennat, sa rivale, Marine Le Pen, exsudait une rhétorique nationaliste et les responsables de l’UE s’inquiétaient de son éventuel succès.

« France est notre partenaire important, nous souhaitons développer nos relations de manière intensive et notre présidence de l’UE fait directement suite à la présidence française. Je souhaite à Emmanuel Macron de continuer à prospérer dans son poste », a écrit Petr Fiala.

Heureux @EmmanuelMacron gagner les élections et conserver le mandat présidentiel. La France est notre partenaire important, nous sommes intéressés à développer nos relations de manière intensive et notre présidence de l’UE est un suivi direct de la France. J’espère qu’Emmanuel Macron continuera à évoluer. – Petr Fiala (@P_Fiala) 24 avril 2022

Cela n’a attiré notre attention qu’à ce moment-là Une Europe et une France fortes, qui s’engageront pleinement pour une Union européenne plus souveraine et stratégique », exprimé dans la première réaction aux premiers résultats de l’élection de Michel; von der Leyen a écrit que grâce à la réélection de Macron « Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe. »

Les électeurs d’Emmanuel Macron ont envoyé un signal pro-européen clair, estime le chancelier allemand Olaf Scholz. « Félicitations, sincères félicitations à notre bien-aimé Président Emmanuel Macrone », Scholz a écrit sur le politicien de quarante-quatre ans. « Je me réjouis de poursuivre notre bonne coopération », a déclaré Scholz.

Plus tard dans la soirée, Scholz a été le premier homme d’État étranger à pouvoir téléphoner à Macron avec des félicitations – dans l’esprit de l’amitié franco-allemande traditionnelle, a annoncé le bureau de Scholz.

Félicitations, vœux sincères, un meilleur président @EmmanuelMacron. Vos gagnants et modificateurs sont également très bons en Europe.

Je t’aime, nous faisons notre bon travail ensemble! pic.twitter.com/ZJQSc6OAz9 – Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) 24 avril 2022

« Je félicite Emmanuel Macron pour sa réélection à la présidence de la France. France est l’un de nos alliés les plus proches et les plus importants. Je me réjouis de poursuivre notre coopération pour résoudre les problèmes les plus importantspour nos deux pays et le monde », a écrit Johnson sur Twitter.

« La victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle française a été une excellente nouvelle pour toute l’Europe », a déclaré le Premier ministre italien Mario Draghi dans un communiqué officiel.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a envoyé de « chaleureuses félicitations » en français via Twitter à Macron. « Je suis heureux que nous poursuivrons notre coopération large et constructive au sein de l’UE et de l’OTAN et que nous renforcerons encore les relations déjà bonnes entre nos pays », écrivez.

Des félicitations rejoignent le Premier ministre belge Alexander De Croo et son homologue luxembourgeois Xavier Bettel, qui, comme Macron, sont des politiciens centristes.

Les législateurs des principaux groupes politiques, dont la plupart avaient espéré la victoire de Macron, se sont également montrés soulagés. « Une Union européenne forte a besoin d’une France forte » a félicité la présidente du PE, Roberta Metsola, pour l’actuel président.