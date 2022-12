Le monde du sport se souvient de Pelé, la FIFA met son drapeau en berne

Prague – Le décès du footballeur brésilien Pelé, jeudi, a résonné dans le monde sportif. Le joueur de tennis Rafael Nadal l’a appelé le roi du football, dont l’héritage vivra pour toujours. Selon le président du Comité international olympique, Thomas Bach, le monde a perdu une grande icône du sport. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que l’héritage de Pelé ne peut être exprimé par des mots. Il l’a dit dans une déclaration sur le site Internet de la FIFA, qui aujourd’hui, en signe de deuil et de respect, a mis en berne tous les drapeaux devant son siège zurichois.

Pelé est le seul à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises et est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire. L’une des personnalités sportives les plus célèbres au monde est décédée à l’âge de 82 ans. Le gouvernement brésilien a déclaré trois jours de deuil national après sa mort. Les principales ligues de football d’Angleterre, d’Italie et d’Espagne consacrent une minute à la mémoire de Pelé avant le match à venir.

« C’est un jour que nous n’aurions jamais voulu arriver. Le jour où nous avons perdu Pelé. Le ‘King’ était spécial à bien des égards », a déclaré Infantino. « Aujourd’hui, nous pleurons tous la perte de la présence physique de notre cher Pelé, mais il a depuis longtemps atteint l’immortalité et restera donc avec nous pour toujours », a ajouté le président de la FIFA.

Nadal a qualifié jeudi de jour triste pour le monde du football et du sport. « Son héritage vivra. Je ne l’ai pas vu jouer, je n’ai pas eu la chance, mais tout le monde m’a toujours appris qu’il était le roi du football », a écrit l’Espagnol, vainqueur d’un record de 22 tournois du Grand Chelem. dans twitter.

Le président du CIO, Bach, s’est également souvenu de Pelé. « Avec son décès, le monde a perdu une grande icône du sport. Je sais de ma propre expérience qu’il était un véritable partisan des valeurs olympiques et un fier relayeur olympique. Ce fut un honneur de lui remettre l’Ordre olympique. » il a dit.

L’ancien sprinter jamaïcain Usain Bolt et le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton ont qualifié Pelé de légende. « Merci de partager votre talent, votre génie et votre amour », a écrit Hamilton. Le footballeur est également rappelé par les politiciens du monde, par exemple le président américain Joe Biden ou le chef de l’État français Emmanuel Macron.

Selon le journal français Le Monde, le roi absolu du football est parti, et le journal espagnol El País parle du Brésilien comme du Cervantes du football. Le serveur de BBC News a écrit que Pelé était capable d’unir le Brésil, qui a été divisé par d’intenses conflits politiques ces dernières années.

Des fans de toutes les générations se sont rassemblés devant l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo quelques heures après la mort de l’icône du football, selon l’AFP. Les fans auront la chance de dire au revoir à l’un des footballeurs les plus célèbres du monde lundi au stade de la ville de Santos, où Pelé a joué de 1956 à 1974 et a marqué la plupart de ses 1 281 buts pour le FC Santos. Il a joué 92 matchs pour l’équipe nationale et a marqué 77 buts. Les représentants de l’Association de football de la République tchèque ne se rendront pas à Santos pour les funérailles mardi, envoyant leurs condoléances.