Le monde démocratique doit être la voix de l’Ukraine. Il témoignera sur les crimes de la Russie, dit Aputová à l’ONU

« La voix de l’Ukraine doit être la démocratie mondiale et nous tous. Une voix qui ne restera pas silencieuse. Une voix qui continuera à témoigner des crimes de la Russie en Ukraine. Une voix qui se souviendra et agira pour que personne ne puisse commettent à nouveau de telles atrocités. » dit aputova.

Initialement, le président slovaque a souligné que les objectifs déclarés des Nations Unies étaient de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer des relations amicales entre les nations et de réaliser la coopération internationale. « Les membres permanents du Conseil de sécurité ont une tâche particulière à cet égard. Au lieu de cela, nous voyons aujourd’hui comment l’un des cinq membres permanents nie publiquement le droit d’un autre membre des Nations Unies – l’Ukraine – d’exister en tant qu’État indépendant », a-t-il ajouté. dit Caputova. Il a noté que la Russie violait les règles internationales et ne devrait pas avoir le droit d’établir des règles pour les autres par le biais de son droit de veto au Conseil de sécurité.

« L’agression de Moscou a ravagé le monde entier. Des milliers de civils ukrainiens innocents ont été tués, des millions ont dû fuir leurs maisons, ce qui a conduit à l’une des plus grandes crises de réfugiés de l’histoire européenne. En Afrique et en Asie, 50 millions de personnes sont au bord de la famine « , a déclaré Aputová.

Selon aputová, le président russe Vladimir Poutine veut conquérir l’Ukraine et intimider les autres. « Il a échoué dans cet objectif, comme les récents succès de l’Ukraine sur le champ de bataille », a-t-il déclaré.

Le président slovaque a rappelé que des dizaines de pays avaient imposé des sanctions à la Russie pour son invasion de l’Ukraine et a souligné que les violations de l’ordre international ne devaient pas être tolérées. « La Slovaquie est directement adjacente à l’Ukraine, notre propre sécurité est affectée par cette guerre. Nous ne sommes pas le pays le plus grand ou le plus riche du monde, nous dépendons depuis longtemps de l’approvisionnement énergétique de la Russie, mais nous avons décidé de protéger nos droits fondamentaux, nous avons imposé des sanctions sur la Russie et nous soutenons l’Ukraine, y compris sous la forme d’une assistance militaire, car la lutte de l’Ukraine est juste et défensive et conforme au droit international », a-t-il déclaré.

Dans la suite du discours, le président slovaque a évoqué la nécessité de ne pas oublier les liens plus larges de la crise actuelle, en particulier la nécessité de réduire les émissions de carbone, malgré la crise énergétique. Il a également évoqué la nécessité de lutter contre la désinformation, les mensonges et la propagande, y compris sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, il a déclaré que « les démocraties meurent lorsqu’elles commencent à tolérer l’intolérance ».

Le débat général de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies commence aujourd’hui à New York. La liste des orateurs comprend 150 chefs d’État et de gouvernement ainsi que des ministres des Affaires étrangères. Outre le président slovaque, le président français Emmanuel Macron et le président turc Recep Tayyip Erdogan se sont exprimés aujourd’hui. Le chancelier allemand Olaf Scholz doit prendre la parole cet après-midi, heure locale.