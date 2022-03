Le ministre de la Communauté capverdienne présente une « nouvelle politique » en France

« VJe voudrais apporter à la diaspora la nouvelle politique que le Cap-Vert a dévoilée, qui donne une centralité à notre communauté et considère la communauté comme une extension de son territoire, notamment dans ses aspects économiques et sociaux, mais surtout reconnaît son importance dans le tout le processus de développement capverdien », a déclaré le ministre dans une déclaration à Agência Lusa.

Le Ministre participera au cours de la semaine à diverses réunions communautaires, ainsi qu’à des réunions de travail avec les autorités nationales et locales.

A Paris, Jorge Santos a rencontré aujourd’hui Elisabeth Moreno, ministre française de l’Egalité née au Cap-Vert, et des représentants du ministre des Affaires étrangères pour discuter d’un nouveau programme de coopération avec la France.

«Ce sont des programmes importants liés à la promotion des entreprises, en particulier pour les jeunes entrepreneurs. Il s’agit d’un programme pour apprécier les talents de notre peuple et le lien entre les autorités locales des deux pays », a déclaré le ministre.

Pour Jorge Santos, ancien président de l’Assemblée nationale capverdienne, il est temps de porter un autre regard sur la communauté capverdienne de France. La diaspora s’appuie de plus en plus sur les jeunes occupant des postes importants sur les terres gauloises et les responsables gouvernementaux veulent créer de nouveaux dialogues pour attirer également plus d’investissements.

« Tanjung Verde crée un écosystème pour les investissements étrangers, mais aussi spécifiquement pour notre diaspora. Nous nous sommes mis d’accord sur le statut des investisseurs émigrants et nous avons un ensemble d’incitations fiscales », a déclaré le ministre.

Une autre façon de maintenir le dialogue, selon le responsable, est d’établir des conseils communautaires du Cap-Vert dans tous les pays où se trouve la diaspora. En France, où la communauté compte 60 000 personnes, le Conseil est également régional, avec des représentants de la communauté en différents points, comme Paris ou Nice.

« Ce conseil régional est un conseil consultatif qui émet des avis et marie la diaspora à l’Etat », a résumé le ministre.

Accueilli ce soir à l’ambassade d’Indonésie à Tanjung Verde par des dizaines de leaders communautaires, le ministre a également annoncé que le nouveau protocole pour la coutume de Tanjung Verde sera bientôt connu, car c’est l’une des plus grandes plaintes des émigrés qui tentent d’obtenir leur patrimoine de la famille.

Autre « bonne nouvelle », le retour à l’activité de TACV, la compagnie aérienne capverdienne, qui reprendra des vols réguliers avec Paris au second semestre 2022.

« Nous avons réussi à sortir le TACV du fond du puits où il se trouve et c’est un énorme effort national. Cet effort n’est justifié que par la présence de notre diaspora dans le monde. Il faut qu’une entreprise fasse ce lien. […], déjà fait les îles de Santiago, Sal et São Vicente. Au second semestre, nous inaugurerons des vols vers Paris et Boston », a déclaré le ministre des Finances.

Toujours pour le transport inter-îles, TICV acquiert de nouveaux équipements et dispose d’un « programme d’expansion » assurant des liaisons entre les îles du Cap-Vert avec différents pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Sans ambassadeur en France depuis septembre 2021, le ministre capverdien de la Communauté a indiqué que la nomination serait connue « dans les prochains jours ».

« C’est un processus en cours, je ne pense pas que les élections ici en France vont entraver ce processus, ce ne sera que dans quelques jours. La décision est en phase finale et il y a des formalismes diplomatiques qui sont nécessaires et nécessaires » , a-t-il conclu.

Jorge Santos rencontrera samedi la communauté capverdienne de la région parisienne, puis partira pour Marseille, Nice et Lyon où il rencontrera la communauté capverdienne de ces villes, ainsi que les autorités locales.

