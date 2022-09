Cependant, la discrétion est généralement de mise pour ce type de transaction immobilière. La ville pittoresque du Val-Saint-Germain d’environ 1 400 habitants, située à 40 kilomètres au sud-ouest de Pa, s’est rapidement étendue dans un premier temps.

Le joyau du village, le palais du Marais, a changé de mains avec la prise du LTA. Après plus d’un siècle, les familles de Bagneux et de Pourtal ont décidé de vendre le terrain, car même les visites touristiques, les fêtes privées et les films d’adoration ne suffisaient pas à couvrir les frais des commérages.

Le milliardaire Daniel Ketnsk devient le nouveau prince allemand, qui a payé environ 734 millions de couronnes en espèces pour un appartement de 100 pièces. Selon le journal Le Monde, ce n’est certainement pas un gaspillage d’argent, ils parlent de la propriété comme du petit Versailles, comme en témoignent les photos disponibles.

Je suis un homme d’affaires avec beaucoup d’argent. Il souhaitait en faire un hôtel de luxe et y développer des activités équestres, ce parc de quarante-six hectares était parfait pour eux.

Daniel Ketnsk partage la maison du Marais avec un grand jardin et un plan d’eau dans le village du Val-Saint-Germain.

La compagne du milliardaire, la rideuse de parkour Anna Kellnerov, est très proche d’eux. Le représentant de Ketnskho en France a refusé de se rendre à la douane.

Le maire du village, Serge Deloges, estime que les nouveaux propriétaires investissent pour rénover le manoir et lui redonner son éclat d’origine. Dans un tel cas, le prestigieux domaine aurait également un impact significatif sur la commune du Val-Saint-Germain et ses habitants.

Il y aura un besoin d’employés et de personnel d’hôtels, de restaurants, de jardiniers ; il peut y avoir 400 emplois sur la plantation, il se laisse entendre.