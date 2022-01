Le meilleur buteur Abdoulayé Traoré rejoint la Suisse

Ce fut une défaite amère pour le SF Schliengen – et un changement qui risque d’affecter l’équilibre des forces dans la course au championnat de la ligue du district A. L’attaquant Abdoulayé Traoré quittera bientôt l’équipe classée troisième de l’escadron ouest pour la Suisse.

Les excellents buteurs ne manquent pas dans l’ouest de la classe A. Que ce soit Guido Perrone au TuS Binzen, Sergio Cammarano au SV Schopfheim ou Bernhard Wunderlich au FC Hausen – ces joueurs de haut niveau sont connus dans ce quartier depuis des années et sont redoutés. par toute la ligne de défense de l’adversaire. Une ardoise relativement vide sur le Haut Rhin est Abdoulayé Traoré. Le Français joue dans le sud de Baden depuis 2019 et il a immédiatement montré ses qualités au sein de la ligue de district SV Biengen. Bien sûr, également en raison de l’intersaison due à la pandémie, on ne sait toujours pas dans quelle mesure il peut commencer au SV Ballrechten-Dottingen dans la ligue d’État et au FC Auggen dans la ligue d’association.

À l’été 2021, il a trouvé son chemin vers SF Schliengen, une équipe qui s’était développée au fil des ans et s’est rapidement imposée dans le premier tiers du classement de la classe A. La qualité de Traoré a été un facteur déterminant pour que Sportfreunde entre dans la trêve hivernale en tant que l’un des grands favoris – un point derrière le leader FSV Rheinfelden II et à égalité de points avec TuS Binzen, deuxième. Avec 24 buts en 14 matchs, Traoré est le meilleur buteur de la saison ouest.

Cependant, lors des rondes de printemps, les amateurs de sport ne pouvaient plus compter sur les buts du Français. Après une demi-saison, il a déchargé sa tente à Schliengen et a déménagé en Suisse au FC Allschwil, qui se battait pour une promotion dans la 2e ligue interrégionale du cinquième niveau. Désormais, les responsables de Sportfreunde connaissent leur métier et il ressort clairement du bilan que la compétition de haut niveau se soucie des buteurs. Du côté de l’attaquant, « tout s’est bien passé », a insisté Gerrit Höveler, membre du directoire de la SF. Dans la première moitié de la saison, Traoré, qui a toujours communiqué ouvertement, a reçu des questions de la Landesliga, de la France et de la Suisse. « Il était clair que nous allions le perdre d’ici la fin de la saison au plus tard », a déclaré Höveler.