Le meilleur attaquant reste à Fehervar AV19 – Hockeyreport.net

Extension de contrat importante pour Fehervar AV19 ! Anze Kuralt jouera également pour l’équipe hongroise lors de la saison à venir.

L’attaquant a joué dans la Erste Bank Eishockey Liga à HK Jesenice à l’âge de 20 ans et fait partie de l’équipe nationale slovène depuis sa jeunesse. Après de nombreuses années dans son pays d’origine, il est devenu membre de l’équipe danoise Herning Blue Fox lors de la saison 2012/2013. Après avoir remporté les championnats de Slovénie et du Danemark, l’attaquant de 30 ans s’est installé en France en 2013, où il a disputé 210 matchs et marqué 179 points. Après des années en France, Anze Kuralt est arrivée à Székesfehérvár en provenance d’Amiens en 2018. L’attaquant slovène a disputé 194 matches avec Hydro Fehérvár AV19 au cours des quatre dernières saisons, enregistrant 154 points (63 buts, 91 passes décisives). Lors de la saison 2021/2022, il est devenu l’attaquant le plus titré de l’équipe (21 buts, 36 passes décisives). je

« Anze Kuralt est un joueur intransigeant qui est l’un des piliers de l’équipe non seulement par son attitude mais aussi par ses performances. Il reste également avec nous pendant encore deux ans, ce qui, j’en suis sûr, rendra très heureux son coéquipier János Hári », a déclaré Viktor Szélig, directeur général du club.

