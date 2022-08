Le match de Karlovy Vary sur la glace Sokolov commencera les préparatifs de l’équipe extra-ligue

Prague – Mardi, le programme de matchs préparatoires supplémentaires des clubs de la ligue de hockey pour la nouvelle année débutera par un duel entre Karlovy Vary sur la glace de la première division Sokolov. Mistrovský Třinec, finaliste perdant du Sparta et vainqueur de la section régulière Hradec Králové jouera en Ligue des champions à la fin de la période de test en septembre.

Třinec disputera des matches à domicile et à l’extérieur avec les Anglais de Belfast et les Suédois de Skelleftea AIK, et n’affrontera Davos qu’en octobre. Avant le début de la ligue supplémentaire, Sparta affrontera Aalborg du Danemark et Lulea HF de Suède, et ils affronteront Jukurit Mikkeli cette saison. En septembre, Hradec Králové jouera contre Frölunda, Grenoble et en octobre contre Eisbären Berlin.

Hradec Králové organise également un tournoi Red Bulls Salute à Kitzbühel, où ils affronteront Munich puis Salzbourg ou Zoug. Le Sparta se rendra à Bratislava pour la Coupe du Danube – Mémorial Ján Starší, où il affrontera Slovan, Lukko Rauma et Davos.

Les sept autres clubs iront à l’étranger en préparation. Pardubice se rendra à la Dolomiten Cup à Neumarkt, en Italie, près de Bolzano, où Augsbourg et l’un des deux Biel-Bienne, Eisbären Berlin, les attendent. Lors d’une tournée en Suisse, Vítkovice attendait des matchs avec Genève et Lausanne, puis des duels en France avec Chamonix et Grenoble.

Kladno se rendra à Poprad. Il disputera d’abord des entraînements avec lui, puis en Tatra Cup avec Banská Bystrica, puis à nouveau avec Poprad ou avec Vaasa Sport Finland. eské Budějovice jouera à Linc et Olomouc à Trenčín.

Karlovy Vary participera à la BMW Cup à Nuremberg, où leur premier adversaire sera Linz et le second accueillera les Ice Tigers ou Vienne. Pilsen affrontera Düsseldorf et Bolzano ou Ambri-Piotta dans le tournoi Südtirol Summer Classic à Bolzano.

La comète Brno sort d’un duel qui se déroulait à l’origine sur la glace de la capitale Bratislava, qui devait également se présenter à Hradec Králové. Le club a suspendu ses opérations au lieu de retourner dans la ligue internationale autrichienne.

D’autres unités accueilleront des adversaires étrangers. eské Budějovice sera visité par Salzbourg et Linz, Hradec Králové Vienne et tyrský Hradec, Olomouc par Košice et Trenčín, qui sera également reconstruit sur la glace de Vítkovice, Slovan Bratislava à Třinec et Kometa Brno accueillera Zvolen.

Calendrier des matchs de préparation de l’équipe de ligue supplémentaire : mardi 2 août 18:00 HC Banik Sokolov – HC Energie Karlovy Vary. jeudi 4 août 18:00 HC Banik Sokolov – HC Verva Litvínov. vendredi 5 août 17:30 HC Motor eské Budějovice – EC Red Bull Salzbourg. Mardi 9 août : 17:00 HC Vitkovice Ridera – HC Oceláři Třinec, 17:30 HC Verva Litvínov – HC Energie Karlovy Vary, 18:00 Rytíri Kladno – HC Motor eské Budějovice (à Příbram), HC Kometa Brno – SK Horácká Slavia Třebíč, 18:30 HC Sparta Prague – HC Slavia Prague. jeudi 11 août 17:00 HC Frýdek-Místek – Steelers Třinec, Rytíri Kladno – HC Sparta Prague (à Beroun), BK Mladá Boleslav – HC Slavia Prague, 17:30 HC Motor eské Budějovice – SK Horácká Slavia Třebíč, HC Vítkovice Ridera – HC Olomouc, HC koda Plzeň – Draci Pars umperk, 18h00 Liberec White Tiger – HC Energie Karlovy Vary, HC Kometa Brno – PSG Dare Zlín. Vendredi 12 août : 20h00 HC Dynamo Pardubice – Augsburg Panther (Dolomite Cup à Neumarkt). Samedi 13 août : 17h00 Mountfield Hradec Králové – EHC Red Bull Munich (Tournoi Red Bulls Salute à Kitzbühel). Dimanche 14 août : 15h00 ou 19h00 EC Red Bull Salzburg/EV Zug – Mountfield Hradec Králové (pour la 3e place ou le dernier tournoi Red Bulls Salute à Kitzbühel), 15h45 ou 20h00 HC Dynamo Pardubice – EHC Biel-Bienne/Eisbären Berlin (pour la 3e place ou la finale de la Dolomiten Cup à Neumarkt). Mardi 16 août : 17:00 HC Oceláři Třinec – HC Olomouc, BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec, HC Energie Karlovy Vary – HC Litoměřice Stadium, 17:30 HC Verva Litvínov – HC koda Plzeň, 19:00 Servette Genève – HC Vítkovice Ridera (au Sentier). Mercredi 17 août : 19:00 Lausanne HC – HC Vítkovice Ridera (au Sentier). Jeudi 18 août : 17:30 HC Energie Karlovy Vary – Liberec White Tiger, HC koda Plzeň – HC Verva Litvínov, 18:00 HC Kometa Brno – HC Olomouc, HK Poprad – Rytíři Kladno, 19h00 HC Slovan Bratislava – HC Sparta Prague (Coupe du Danube – Mémorial Ján Starší à Bratislava). Vendredi 19 août : 15h00 HC Sparta Prague – Lukko Rauma (Coupe du Danube – Mémorial Jean l’Ancien à Bratislava), 18:30 Pionniers Chamonix – HC Vitkovice Ridera. Samedi 20 août : 13:30 Rytíri Kladno – HC 05 Banská Bystrica (Tatra Cup à Poprad), 18:00 Brûleurs de Loups de Grenoble – HC Vitkovice Ridera. Dimanche 21 août : 13h30 ou 17h30 HK Poprad/Sport Vaasa – Rytíři Kladno (pour la 3e place ou la finale de la Tatra Cup à Poprad), 15h00 HC Davos – HC Sparta Prague (Coupe du Danube – Mémorial Jean l’Ancien à Bratislava), 17:30 HC Motor eské Budějovice – EHC Black Wings Linz. Mardi 23 août : 17:00 HC Dynamo Pardubice – BK Mladá Boleslav, HC Olomouc – HC Košice, Mountfield Hradec Králové – Capitale de Vienne, 17:30 HC Verva Litvínov – Liberec White Tiger, HC koda Plzeň – HC Energie Karlovy Vary. Mercredi 24 août : 17:30 HC Vitkovice Ridera – HC Kometa Brno. Jeudi 25 août : 17:00 HC Steelers Třinec – HC Slovan Bratislava, BK Mladá Boleslav – HC koda Plzeň, Mountfield Hradec Králové – tyrský Hradec 99er, 18h00 White Tigers Liberec – HC Dynamo Pardubice, Rytíri Kladno – HC Energie Karlovy Vary (à Rakovník). Vendredi 26 août : 18:00 HC Olomouc – HC Vitkovice Ridera. Dimanche 28 août : 17:30 EHC Black Wings Linz – HC Motor eské Budějovice. Mardi 30 avril : 17:00 HC Dynamo Pardubice – Liberec White Tiger, HK Dukla Trenín – HC Olomouc, 17:30 HC Motor eské Budějovice – HC Dukla Jihlava, HC Verva Litvínov – BK Mladá Boleslav, HC Slavia Prague – Rytíri Kladno. Jeudi 1er septembre : Ligue des champions: 19:05 Frölunda HC – Mountfield Hradec Králové. Match de hockey préliminaire : 17:00 BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice, HC Vítkovice Ridera – HK Dukla Trenín, 18h00 Liberec White Tiger – HC Verva Litvínov, HC Kometa Brno – HKM Zvolen, Knights Kladno – HC Slavia Prague. Vendredi 2 septembre : Ligue des champions: 17:00 HC Steelers Třinec – Belfast Giants, 19:30 HC Sparta Prague – Pirates d’Aalborg. samedi 3 septembre Ligue des champions: 18h30 Brûleurs de Loups de Grenoble – Mountfield Hradec Králové. Match préliminaire : 14h00 HC Energie Karlovy Vary – EHC Black Wings Linz (Coupe BMW à Nuremberg), 20h00 HC koda Plzeň – Düsseldorf EG (Sudtirol Summer Classic à Bolzano). dimanche 4 septembre Ligue des champions: 15:05 Skelleftea AIK – HC Ocelarí Třinec, 16:00 HC Sparta Prague – Luleå HF. Match préliminaire : 14h00 ou 18h00 Nuremberg Ice Tigers/Wina Capitals (pour la 3e place ou la finale de la BMW Cup à Nuremberg), 15h00 ou 18h30 Bolzano Foxes/HC Ambri-Piotta – HC koda Plzeň (pour la 3e place ou la finale au Südtirol Summer Classic à Bolzano). mardi 6 septembre 17:30 HC Energie Karlovy Vary – HC Verva Litvínov, 18:00 HC Olomouc – HC Kometa Brno. mercredi 7 septembre 17h30 Chevalier Kladno – Tigre blanc de Liberec. Jeudi 8 septembre : Ligue des champions: 17:30 Mountfield Hradec Králové – Brûleurs de Loups de Grenoble. Match préliminaire : 17:30 HC koda Plzeň – BK Mladá Boleslav, HC Energie Karlovy Vary – Rytíri Kladno, HC Verva Litvínov – HC Baník Sokolov, 18:00 HC Dynamo Pardubice – Dynamo Pardubice B, HC Kometa Brno – HC Vítkovice Ridera, HC Olomouc – HK Dukla Trenín. Vendredi 9 septembre : Ligue des champions: 17:00 HC Steelers Třinec – Skelleftea AIK, 19h30 Pirates d’Aalborg – HC Sparta Prague. Préparation: 16:00 HC Motor eské Budějovice – HK Nitra (Tournoi Energy Steiermark Cup à Graz). Samedi 10 septembre : Ligue des champions: 16:00 Mountfield Hradec Králové – Frölunda HC. Match préliminaire. 16h00 ou 19h30 Moser Medical Graz 99ers/Adler Mannheim – HC Motor eské Budějovice (match pour la 3e place ou finale du tournoi Energie Steiermark Trophy à Graz). dimanche 11 septembre Ligue des champions: 15:05 Luleå HF – HC Sparta Prague, 17:00 Belfast Giants – HC Ocelarí Třinec. mardi 4 octobre Ligue des champions: 18:00 Jukurit Mikkeli – HC Sparta Prague, 19:45 HC Davos – HC Steelers Třinec. mercredi 5 octobre Ligue des champions: 19:30 Eisbären Berlin – Mountfield Hradec Králové. Mardi 11 octobre : Ligue des champions: 17:30 HC Steelers Třinec – HC Davos, 19:30 HC Sparta Prague – Jukurit Mikkeli. Mercredi 12 octobre : Ligue des champions: 17:30 Mountfield Hradec Králové – Eisbären Berlin.