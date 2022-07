Le marsouinage sera banni des VC français

La FIA met en lumière le revêtement de sol souple de Red Bull.

Peut-être que ce ne serait même pas la F1 s’il n’y avait pas une guerre faisant rage dans le contexte du grand prix sur les règles techniques actuelles ou futures, qui sont très longues et complexes et ouvertes à de nombreuses interprétations. Le marsouinage est devenu le sujet numéro 1 avant même le début de la saison. La FIA a récemment décidé de l’interdire, car il menace non seulement directement la santé des conducteurs, en blessant leur colonne vertébrale, mais les distrait également de la conduite. En même temps, il voulait donner à l’équipe les outils pour réduire les dauphins. En tête du camp adverse se trouvent Red Bull (qui n’a aucun problème avec les dauphins) et Mercedes (qui ont peut-être perdu leur chance de se battre pour le titre à cause des dauphins), avec Ferrari au milieu.

L’interdiction des dauphins n’affectera pratiquement pas Red Bull, la voiture n’en souffre pas, mais le patron est toujours inquiet.

« Il parle de calculs assez compliqués, c’est un problème. De plus, la FIA gagne en influence. Tout à coup, nous pouvons dicter les paramètres de la voiture que nous pouvons utiliser. Que s’est-il passé ensuite ? Cela déterminera-t-il quel aileron arrière nous devons utiliser ou déterminera-t-il la garde au sol exacte ?», s’inquiète Christian Horner.

Mike Elliott a reconnu qu’en vertu des nouvelles règles, la FIA interviendrait définitivement contre Mercedes à Bakou et ne lui permettrait pas de piloter une voiture avec un marsouinage aussi fort.

« Lorsque nous reviendrons à Bakou, nous serons certainement jugés insatisfaisants. Mais nous ne serons même pas jugés au Canadaa déclaré le directeur technique de Mercedes (bien que Toto Wolff ait déjà essayé de convaincre le monde qu’il ne s’agissait pas du tout d’un dauphin).

Mais le principal changement est à venir l’année prochaine.

« Notre objectif est de mettre en œuvre des règles qui réduiront fondamentalement la vulnérabilité des voitures aux oscillations aérodynamiques d’ici 2023a déclaré Nikolas Tombazis, responsable de la série de courses monoplaces FIA.

De plus grands changements aérodynamiques ne conviennent clairement pas à l’équipe avec la voiture la plus rapide en ce moment. Red Bull a de nouveau parlé.

« Je pense qu’il est trop tard pour changer les règles pour l’année prochainea déclaré Horner.Le coût sera énorme. Par inadvertance, des changements peuvent conduire à une transition vers un concept-car différent, donc très peu de choses peuvent se reporter entre la voiture de cette année et celle de l’année prochaine. La meilleure façon de réduire les coûts et de réduire les différences entre les voitures est la stabilité. Le message est donc clair, ne touchez pas aux règles, laissez faire.«

Quel est le secret du RB18 pour réussir le test de rigidité du sol ? Photo: Red Bull

Horner peut avoir d’autres raisons d’être nerveux. En plus du marsouinage, la FIA prévoit de surveiller la rigidité indésirable du plancher de certaines voitures. Serait-ce la réponse que recherche la FIA dans sa recherche de l’origine des dauphins dans certaines voitures et pas dans d’autres ? Certains sols sont-ils si flexibles qu’ils sont moins sensibles aux oscillations aérodynamiques ?

« Je pense que certaines équipes sont allées trop loina déclaré le patron de Mercedes, Toto Wolff.Personne ne le savait jusqu’à ce que la FIA en parle lors d’une réunion du comité technique. Beaucoup d’équipes sont prises au dépourvu car les règles dans ce domaine sont claires. Comment un sol plus doux que ce que dictent les règles? C’est même difficile de parler de surprise, c’est plus choquant.«

Horner a nié les allégations d’inconduite. La FIA a annoncé qu’à partir du Grand Prix de France, elle commencera à vérifier le marsouinage, mais en même temps, elle améliorera la méthodologie de test de rigidité des sols, y compris les planches, qui y sont également spécifiées par la FIA. règles techniques. Wolff parle également de l’élément de protection de la planche, qui est censé l’empêcher de se casser, mais on dit qu’il « disparaît comme par magie » dans les voitures rivales dès qu’il touche l’asphalte ou la chaussée.

Sources : Motorsport, RaceFans, photo d’ouverture : Mercedes