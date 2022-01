Le mariage d’Ana Maria Braga et d’un homme d’affaires français s’est terminé au bout d’un an. Des détails!

Après plus d’un an, Le mariage d’Ana Maria Braga et de l’homme d’affaires français Johnny Lucet se termine, informe la chroniqueuse Fabíola Reipert, du segment « A Hora da Venenosa », du programme « Balanço Geral SP », sur Record TV. Le présentateur avait élevé le syndicat chez lui à São Paulo alors qu’il soignait un nouveau cancer du poumon, dont il s’est remis. Ils sont ensemble depuis novembre 2019, lorsqu’ils ont cliqué sur une visite d’un centre commercial.

Cette semaine, Ana Maria est apparue sans l’alliance en charge de « Mais Você ». Selon le chroniqueur, Johnny a quitté la maison du présentateur et retournera au Portugal, où il a vécu avant de rejoindre le présentateur. « L’une des raisons (de la fin du mariage) était l’incompatibilité des génies, de la culture », explique Fabíola.

Toujours selon le chroniqueur, la relation a été tendue par la façon dont l’entrepreneur a traité les employés d’Ana Maria. « Lui et son fils n’ont aucun respect, et Ana Maria ne l’aime pas », a déclaré le journaliste. CETTE personne pure a perquisitionné le bureau de presse du commandant du matin de TV Globo, mais le porte-parole a déclaré que le présentateur n’a pas commenté sa vie personnelle.

Auparavant, Ana était mariée à l’économiste Eduardo de Carvalho (père de ses enfants). Plus tard, elle a été en couple avec les entrepreneurs Carlos Madrulha (entre 1997 et 2002) et Marcelo Frisoni (2007 à 2009).

Ana Maria Braga est devenue grand-mère pour la quatrième fois : « Fun »

Au milieu des rumeurs d’une possible séparation, le monde célèbre la naissance d’un quatrième petit-enfant, dont le nom n’a pas encore été choisi. « Ma famille s’est agrandie ! J’ai passé une journée fantastique avec ma fille Mariana (Maffei), comme je l’ai dit ici, même lorsque Gisele Bündchen était ici, nous avons échangé quelques idées sur l’accouchement naturel, qui était le choix de ma fille. Un autre petit-fils arrive au monde après la dure journée de travail de Mariana. C’était vraiment un moment très émouvant. »

Outre le bébé, la présentatrice est la grand-mère de Joana, 10 ans, Bento, 9 ans, et Maria, 6 ans. Les filles sont la fille et le fils de Mariana, héritières de Pedro Maffei, et elles rendent souvent visite à leur grand-mère à la télévision. Soit dit en passant, le fils d’Ana Maria reçoit des éloges pour apparaître dans une photo rare sur le réseau social de sa mère.

André Marques a rompu avec l’actrice après 2 ans

Le présentateur de « No Limit » a confirmé sa séparation d’avec Sofia Starling après deux ans de relation. « Oui, la relation est terminée, nous ne sommes plus ensemble depuis longtemps, j’espère qu’il est heureux », a conclu André Marques.