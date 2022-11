Le légendaire Nuvolari a remporté la seule course de Grand Prix en Europe pendant la guerre

Il y a 130 ans, le célèbre pilote automobile italien Tazio Nuvolari, star du Grand Prix de l’entre-deux-guerres, est né.

C’était le 3 septembre 1939. Les bombes allemandes tombaient sur la Pologne depuis le troisième jour, mais tout était prêt à Belgrade pour le départ du Grand Prix là-bas.

La situation internationale qui commençait à s’installer obligeait toutes les équipes britanniques et françaises à retirer leurs pilotes. Seuls des pilotes de l’Union allemande de l’automobile et de l’équipe Mercedes-Benz sont apparus au départ, ainsi que le corsaire yougoslave Boško Milenković dans une Bugatti.

La course de 50 tours a été remportée par le pilote italien Tazio Nuvolari dans une voiture Auto Union, faisant de lui le vainqueur du seul Grand Prix jamais organisé en Europe pendant les guerres mondiales.

Nuvolari est né le 16 novembre 1892, près de Mantoue en Lombardie, et était l’une des plus grandes figures de la course automobile entre les deux guerres mondiales.

Avec une Alfa Romeo relativement faible, il a pu donner du fil à retordre aux Flèches d’argent allemandes sur le circuit. En fin de compte, il a également profité de l’occasion et, en 1937, s’est assis au volant de la monoplace Auto Union.

« Le plus grand pilote du passé, du présent et du futur », c’est ainsi que le designer Ferdinand Porsche parlait de lui. Nuvolari a hérité ses gènes de course de son père et de son oncle, qui étaient des cyclistes accomplis. Il s’est intéressé aux voitures dès son plus jeune âge, à l’âge de 13 ans, il a secrètement emprunté la voiture de son père, qu’il a conduite jusqu’à ce qu’il tombe en panne d’essence.

Pendant la Première Guerre mondiale, il a servi comme chauffeur dans l’unité médicale – et a également réussi à se marier. Deux ans après sa fin, alors qu’il avait déjà 27 ans, il est entré pour la première fois dans le monde de la course lorsqu’il a obtenu sa licence de course moto.

Cependant, dès le départ, il a remplacé le guidon par le volant, et dans les deux disciplines du sport automobile, il est impossible de ne pas remarquer le concurrent portant le chandail jaune distinctif. En 1925, il est devenu champion d’Europe dans la catégorie jusqu’à 350 centimètres cubes, et quelques saisons plus tard, il a éliminé des rivaux célèbres sur une voiture plus faible.

Il se hisse véritablement parmi l’élite européenne en 1928, lorsqu’il remporte le Grand Prix de Tripoli 1928 dans une petite Bugatti (il ne pouvait s’offrir une voiture plus puissante en tant que propriétaire de sa propre écurie). Deux ans plus tard, il remporta également le fameux Mille . Course Miglia.

Dans la première moitié des années 1930, la « Flying Mantovan » était conduite principalement avec Alfa Romeo, soit dans l’équipe d’usine, soit plus tard dans l’écurie d’Enzo Ferrari. Et en juillet 1935, il remporta l’une des victoires les plus célèbres de l’histoire de la course automobile, lorsqu’il battit Mercedes et Auto Unions, qui avaient cent chevaux de plus, lors du Grand Prix d’Allemagne au Nürburgring dans une Alfa plus ancienne avec un moteur de 275 chevaux. . Le second, Hans Stuck, lui a perdu plus de deux minutes après 22 tours et 500 kilomètres.

Deux ans plus tard, Nuvolari lui-même conduisait Auto Union, mais sa carrière fut bientôt stoppée par la Seconde Guerre mondiale. Le célèbre compétiteur a alors près de 50 ans, et des problèmes de santé commencent à le tracasser, il passe donc les années de guerre dans l’isolement.

Il a passé plusieurs années à se disputer avec Auto Union au sujet de l’argent dû – et a également appris à voler. Après la guerre, il a d’abord subvenu à ses besoins en réparant et en vendant des voitures abandonnées, mais il est finalement revenu à la course, et certainement pas sans succès.

En 1947, il a terminé deuxième des Mille Miglia avec seulement un quart d’heure sur l’eau dans le diviseur, au volant uniquement de la Cisitalia d’un litre, tandis que le vainqueur Clemente Biondetti conduisait une Alfa Romeo avec une cylindrée triple. Cependant, ses pouvoirs se sont rapidement estompés et son asthme combiné à une allergie aux gaz d’échappement s’est pleinement manifesté.

Participant à 130 courses, dont 64 remportées, il a pris le départ pour la dernière fois en avril 1950 lors de courses de côte près de Palerme. En 1952, il est victime d’un accident vasculaire cérébral qui le laisse partiellement paralysé. Il est décédé des suites d’un deuxième accident vasculaire cérébral le 11 août 1953.