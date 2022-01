Le Kosovo rejette le référendum sur la Serbie et la « constitution violette » – Politique – Nouvelle Europe

(ANSA) – BELGRADE, 15 JANVIER – Les dirigeants de Pristina ont rejeté les appels de cinq pays occidentaux – les États-Unis, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Grande-Bretagne – et l’Union européenne à organiser dimanche un référendum sur la justice pour le Kosovo serbe, arguant que c’est manifestement une violation de la constitution et des lois du Kosovo.

Dans une déclaration commune publiée à l’issue d’une réunion avec des diplomates de cinq pays occidentaux et de l’Union européenne, le président du Kosovo Vjosa Osmani, le Premier ministre Albin Kurti et le président du Parlement Glauk Konjufca ont noté que « l’ouverture d’un bureau de vote en Serbie au Kosovo est une violation de la constitution et de la loi. » Kosovo, ainsi que la pratique internationale ». De telles actions, ont-ils ajouté, constituent une violation de l’intégrité territoriale de l’Etat indépendant et souverain du Kosovo par la Serbie. Les ressortissants serbes du Kosovo ayant la double nationalité, a-t-il été réitéré dans un document conjoint par les dirigeants du Kosovo, « auront le droit de voter conformément aux normes et pratiques internationales, c’est-à-dire par la poste ou au bureau de liaison à Pristina ». Par conséquent, les institutions du Kosovo invitent la communauté internationale à appliquer au Kosovo les mêmes normes qu’à tout autre pays, car « l’indépendance de notre pays est non seulement reconnue par la plupart des pays démocratiques du monde, mais a également été scellée par la Cour internationale de Justice. » « . « La constitution du Kosovo, les lois en vigueur au Kosovo ainsi que le droit international et la pratique internationale ne reconnaissent pas le droit d’un pays d’organiser un référendum sur le territoire souverain d’un autre pays », indique la déclaration conjointe du président, premier ministre ministre et chefs de parlement. « Par conséquent, la pratique appliquée jusqu’à présent depuis 2012 est inconstitutionnelle, et par conséquent n’est pas une obligation pour les institutions actuelles de la République du Kosovo, découlant de la volonté claire des citoyens déclarée le 14 février 2021 » (la date de succès de l’élection du parti ‘Determination Fate Alone’ du Premier ministre Albin Kurti, ed). Une référence à la pratique adoptée depuis 2012 concerne la décision du précédent gouvernement du Kosovo d’autoriser, à l’occasion des élections en Serbie, l’établissement au Kosovo, en coopération avec l’OSCE, d’un bureau de vote pour permettre à la population serbe de voter. . Plusieurs partis d’opposition se sont également mis d’accord avec le gouvernement sur l’irrecevabilité du référendum pour les Serbes du Kosovo.

(ANSA).