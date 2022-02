Le Kazakhstan rejette la demande de la Russie pour que ses troupes se joignent à l’offensive contre l’Ukraine

Colonne de camions militaires russes à l’aéroport d’Almaty au Kazakhstan (SPUTNIK/CONTACTOPHOTO)

Le Kazakhstan, l’un des alliés les plus proches de la Russie et voisin au sud, a refusé les demandes de ses troupes de se joindre à l’attaque contre l’Ukraine, tel que rapporté par la chaîne Nouvelles NBC.

« L’ex-république soviétique a déclaré qu’elle ne reconnaissait pas le territoire séparatiste créé par la Russie et défendu par le président russe Vladimir Poutine comme prétexte à son agression contre l’Ukraine », ont déclaré les médias citant des responsables.

« Nous nous félicitons de l’annonce par le Kazakhstan qu’il ne reconnaîtra pas la RPL et la RPD », a déclaré le Conseil de sécurité nationale dans un communiqué. « Nous saluons également le refus du Kazakhstan d’envoyer ses troupes rejoindre la guerre de Poutine en Ukraine. »

La décision du Kazakhstan a été annoncée peu de temps après que la Chine, étonnamment, ait pris ses distances avec la Russie dans le cadre de ce conflit en soulignant que le régime communiste « prône fermement le respect et la sauvegarde de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les pays et prend au sérieux les buts et principes de la Charte des Nations Unies. »

Le Kazakhstan est l’un des alliés les plus proches de la Russie (VLADISLAV VODNEV / SPUTNIK / CONTACTOPHOTO)



C’est comme ça qu’il l’a diffusé Wang Yi, conseiller d’État chinois et ministre des Affaires étrangèresaprès une conversation téléphonique avec le ministre britannique des Affaires étrangères Liz TrussHaut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borellet conseiller de la Présidence française, Gentil Emmanuelen mettant l’accent sur l’échange de vues approfondi sur la situation en Ukraine.

« La Chine soutient et encourage tous les efforts diplomatiques qui conduisent à un règlement pacifique de la crise ukrainienne, et se félicite du dialogue direct et des négociations entre la Russie et l’Ukraine dès que possible. L’évolution de la question ukrainienne a des latitudes et latitudes historiques complexes. L’Ukraine doit être un pont entre l’Est et l’Ouest, pas une frontière de confrontation entre les grandes puissances. La Chine soutient également un dialogue égal entre l’UE et la Russie sur les questions de sécurité européenne, afin d’établir enfin un mécanisme de sécurité européen équilibré, efficace et durable », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Pendant ce temps, les troupes du Kremlin ont continué d’avancer vers Kiev aux premières heures de ce samedi, lorsque de fortes explosions ont été entendues dans la ville, alors qu’elles étaient sur le point d’être repoussées par l’armée locale sur l’avenue de la Victoire, l’une des principales artères de la capitale. ukrainien

De leur côté, les Etats-Unis ont assuré ce samedi que prêt à aider le président Volodymyr Zelensky à quitter Kiev pour éviter d’être capturé ou tué par l’armée russe, ont expliqué des sources gouvernementales à ‘Le Washington Post’.

