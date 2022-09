Le journal britannique The Guardian a fait état de menaces à la liberté de la presse par Babiš. populiste

La publicité pour l’émission Internet « Cau lidi » de l’ancien Premier ministre Andrej Babi, publiée en première page du Mladá fronta DNES et Lidové noviny, a également attiré l’attention des médias étrangers. Ils trouvaient étrange que le quotidien du chef du mouvement ANO préfère les publicités sur leur « patron » aux informations importantes.

De plus, par exemple, l’anglais Sécurité montre que cela s’est produit exactement une semaine avant le début du procès, qui décidera si Babiš a reçu légalement une subvention de cinquante millions de l’UE pour l’agriculture apí hnízdo, ou s’il s’agissait d’une arnaque aux subventions.

« L’ancien Premier ministre populiste tchèque Andrej Babi a été accusé d’avoir porté atteinte à la liberté de la presse après avoir utilisé les premières pages de deux journaux nationaux dont il était propriétaire pour attaquer l’intégrité des médias d’information indépendants », écrit le quotidien britannique. Il cite également certains détracteurs de cette « publicité », qui parle d’irrespect du travail des journalistes, et souligne que Mladá fronta DNES et Lidové noviny « étaient autrefois parmi les plus respectés en République tchèque ».

Le Guardian a également cité les propos de Veronika Sedláčková, qui a qualifié la première page de l’édition du lundi du quotidien Babi d’attaque contre le journalisme sérieux et les médias sérieux. En outre, le président du Comité national tchèque de l’Institut international de la presse a appelé le gouvernement à agir sur Twitter.

« Si l’ancien Premier ministre a supprimé au minimum la crédibilité des médias par le biais de sa propre société holding, le gouvernement actuel devrait soutenir les médias professionnels, y compris les médias publics. Toute la société en a besoin et rapidement », a écrit Sedláčková sur les réseaux sociaux.

Michal Klíma, commissaire du gouvernement aux médias et à la lutte contre la désinformation, partage le même avis sur la situation actuelle. « L’ancien rédacteur en chef de Mladá fronta DNES a déclaré sur les réseaux sociaux que c’était l’effondrement définitif de son ancien journal, et je suis tout à fait d’accord avec cela – c’est horrible », a cité le quotidien britannique Klímu. « Mais Andrej Babi s’est attaqué aux médias libres depuis le début, et c’est la raison pour laquelle il a acheté les journaux : pour les influencer », a ajouté le coordinateur gouvernemental pour la lutte contre la désinformation.

Klíma a attiré l’attention sur le problème de l’accumulation de puissance Pig déjà en 2018 dans une interview pour le serveur Hlídací Pes. « C’est un problème s’il y a des oligarques comme Babi qui possèdent les médias et qui ont en même temps de l’influence sur d’autres propriétaires de médias », prévient Klíma. « Que ce soit en tant qu’homme politique ou oligarque dominant dans certaines industries. Lorsque d’autres dépendent d’une manière ou d’une autre de ses décisions. Lorsque leurs annonceurs dépendent de lui. Alors, bien sûr, il y a le danger d’abuser de cette position », admet le célèbre journaliste, éditeur et gestionnaire de médias.

Le Guardian a mis l’annonce de Babi dans son journal en contexte avec le début du procès, qui doit débuter le 12 septembre. S’il est reconnu coupable, Babi encourt jusqu’à dix ans de prison, bien que le procureur Jaroslav Aroch n’ait requis qu’une peine de trois ans et une amende de 10 millions de couronnes.

Le journal britannique a également rappelé que grâce à ses découvertes, les informations recueillies dans les Pandora Papers ont été révélées. Selon eux, Babi aurait dû acheter un château dans le sud de la France quelques années avant de se lancer en politique. « Pour 340 millions de couronnes d’un mystérieux fonds de structure offshore », a rapporté le journal.