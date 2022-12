Le joueur de tennis français Simon a mis fin à sa carrière après avoir été éliminé à Paris

Simon prévoyait de se retirer de la scène du tennis à la fin de la saison et, en tant que joker à Paris, a reporté à deux reprises son dernier adieu après une bataille en trois sets. Au premier tour, il a battu l’ancien numéro un mondial Andy Murray et au deuxième tour, l’actuel numéro 11 mondial, Taylor Fritz.

Il s’est battu ensemble sur le terrain pendant quatre minutes et six heures, et contre Auger-Aliassime, il était épuisé, alors la cérémonie d’adieu organisée par la fédération française n’a cette fois pas été reportée.

Simon a joué sur le circuit ATP pendant 21 ans et a remporté 14 tournois pendant cette période, le plus récent étant il y a quatre ans au Met, où le natif de Nice a remporté un total de trois victoires en carrière. En 61 départs en Grand Chelem, le maximum a été les quarts de finale de l’Open d’Australie (2009) et de Wimbledon (2015).

En 2010, il faisait partie de l’équipe de France en finale de la Coupe Davis, mais la Serbie avait alors plus de succès. Simon a culminé son classement en janvier 2009, il est actuellement 188e au classement ATP.

Alcaraz et Djokovic ont roulé en douceur

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz et le sextuple champion Novak Djokovic sont en quart de finale après avoir gagné en deux sets. L’Espagnol de 19 ans Alcaraz a remporté neuf des dix premiers matches et a finalement battu le Bulgare Grigor Dimitrov par un score sans faute de 6:1, 6:3, le favori serbe Djokovic a battu la Russe Karen Khachanov 6:4, 6:1.

Alcaraz a converti une pause après l’autre contre Dimitrov dès le début et a éliminé l’ancien numéro trois mondial en 72 minutes. « J’ai bien commencé. Le niveau de Grigorov n’était certainement pas ce qu’il a montré aujourd’hui, mais j’ai joué mon jeu et j’ai plutôt bien joué », a déclaré l’adolescent espagnol et le plus jeune numéro un mondial de l’histoire.

Djokovic, 35 ans, a également clairement battu sa dernière défaite face à Paris, Khačanov. Dans une répétition de la finale de 2018, cette fois, le détenteur du record local a le dessus.