Ben quelques jours, des nouvelles arrivent d’Extrême-Orient, montrant à quel point la situation y a changé. Le Japon, longtemps silencieux, renforce son alliance avec les États-Unis et la reconstruit avec la Grande-Bretagne.

Ce fut un changement fondamental dans un pays dont le régime impérial a précédé la Seconde Guerre mondiale en envahissant la Chine, par exemple, a été vaincu par deux attaques atomiques dévastatrices en août 1945, et dans les décennies suivantes a été soumis à de nombreuses contraintes défensives par les États-Unis victorieux. . . Cela était dû non seulement au nouveau système de contrôle parlementaire, mais aussi au fait que l’armée japonaise était insignifiante en raison de la taille du pays et s’appelait les « Forces d’autodéfense ».

Les politiques de plus en plus affirmées et même agressives de Pékin ont forcé le Japon à changer cette situation. Comme l’indique la dernière version de la stratégie de sécurité du Japon, la Chine présente désormais « le plus grand défi auquel ce pays ait jamais été confronté ».