Le Hardcore Audience Festival démarre aujourd’hui à Prague, en commençant par le film After Blue

En mars et avril, les organisateurs prévoient de déplacer le festival au cinéma Scala à Brno, au cinéma Bio Central à Hradec Králové, au cinéma Metropol à Olomouc et au cinéma Boskovice.

Le reportage sur l’expérience française Mandic After Blue de Bertrand se déroule sur la planète vierge du même nom, où des parties de l’humanité se sont déplacées après que la Terre soit devenue presque inhabitable. Cependant, les cieux qui semblaient être rachetés par de nombreux sacrifices. Le même jour, les personnes intéressées peuvent regarder la comédie obscène de Greydon Clark Prci, prci, joysticky et en tant que pré-film The Story of the Horrible Eliz du duo de réalisateurs Adam Struhal et Eliška Kováříková, qui a été nominé pour le Lion tchèque dans le meilleur court métrage catégorie. .