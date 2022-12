Le groupe international Razam a sorti un album insolite, Slavonic Christmas

Prague – La chanteuse Iva Marešová et son groupe Razam ont sorti l’album Slavic Christmas, dans lequel il a interprété des chants de Noël dans des arrangements non traditionnels ainsi que des chants originaux. Avec des coéquipiers de République tchèque, de Biélorussie et de Russie, il a enregistré 13 chansons interprétant des rituels païens et chrétiens de l’Avent en tchèque, biélorusse, russe, ukrainien et serbe. L’idée de l’album est née lorsque les membres, originaires de divers pays d’Europe de l’Est, parlaient des vacances de Noël et ont pensé qu’il serait amusant d’enregistrer des chants de Noël de leur pays d’origine. Marešová l’a dit dans une interview avec ČTK.

« L’accordéoniste Aliaksandr Yasinski est biélorusse, le violoniste Ilia Chernoklinov est russe, tandis que sa mère est ukrainienne, le reste de la République tchèque. Selon cette tonalité, il est clair de qui est la chanson. Le son qui en résulte nous unit. ‘Razam’ est fondé . Nous ne voyons pas l’Avent comme un temps doux. Au contraire, pour nous, c’est un moment où une personne peut s’approfondir et comprendre les messages importants de son âme », a déclaré Marešová.

De cette façon, des chansons originales du batteur Radek Doležal et du parolier et chanteur Marešová ont été créées, en même temps le groupe a également sélectionné, par exemple, une chanson folklorique ukrainienne avec des paroles russes, interprétée par Chernoklinov. « Nous voulons honorer nos racines et nos ancêtres », déclare Marešová.

Le groupe Razam, qui joue de la musique du monde avec de fortes racines slaves, a été mis au défi par la situation actuelle en Europe causée par la guerre en Ukraine. Le violoniste Chernoklinov est resté en Russie par accident car les Tchèques ne lui ont pas accordé de visa. Marco Cano, lauréat de concours de musique nationaux et étrangers, a pris sa place au concert. « Ilia (Tchernoklinov) n’est pas seulement absent de notre groupe, malheureusement, la politique s’immisce dans la vie de bonnes personnes comme celle-ci », a déclaré Marešová.

Le groupe Razam a dévoilé son nouvel album le 4 décembre à Hradec Králové. « Nous prévoyons un grand concert le 21 avril au Carrefour de Prague, où il y aura un programme spécial avec des visites et des dégustations de bon vin, de café et de rhum, nous voulons organiser une grande fête. Nous inclurons également quelque chose de Slavic Christmas , parce que l’album contient des chansons – des chansons qui peuvent être entendues et jouées toute l’année », a déclaré Marešová.

Les arrangements bruts de chansons de Razam sont construits principalement sur les sons des instruments de l’accordéoniste Yasinski et sur les expressions distinctives de la chanteuse Marešová. « Notre nom Razam, qui signifie « ensemble » en biélorusse, nous dit que nous voulons connecter nos cultures et rechercher un sens commun dans la musique et l’art. Respecter et aimer les autres a toujours été important pour nous. Peu importe où l’on est né et ce que en Dieu croit-il, parce qu’il y a de bonnes personnes aux quatre coins du monde », a déclaré le chanteur.

Avant de fonder Razam, Marešová faisait partie du groupe Ten Eyes and Presedens. Il a collaboré avec Michal Pavlíček, Jiří Škorpík, Oskar Petr et le guitariste David Bowie, Gerry Leonard. Sur la scène du Théâtre Ta Fantastika, il est apparu dans les comédies musicales Pavlíček Excalibur et The Picture of Dorian Gray ou dans la comédie musicale Němcová! de Václav Bárta et Jiří Pokorný. Elle a travaillé au Théâtre Hybernia où, entre autres, elle a joué le rôle principal dans les comédies musicales Lucrezia Borgia et Antoinette – Reine de France. Au théâtre Josef Kajetán Tyl de Pilsen, il a joué dans la pièce Freddie – The King of Queen. Elle joue actuellement le rôle principal dans la comédie musicale Jeanne d’Arc au Théâtre Kalich. Il a collaboré avec le groupe Razam avec Theater in Vinohrady.