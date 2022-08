Le grimpeur Ondra remporte la médaille de bronze en bloc à l’EC

Munich – Le grimpeur Adam Ondra a remporté une médaille de bronze en bloc aux Championnats d’Europe et a réussi le deuxième métal précieux pour les représentants tchèques au championnat multisports de Munich après l’or d’Iveta Miculyčová en BMX freestyle. Nicolai Uznik d’Autriche l’emporte sur Sam Avezou de France. Eliška Adamovská a terminé sixième de la difficulté de la discipline à Königsplatz.

Ondra, qui détient le titre mondial de bloc depuis 2014, s’est qualifié pour la finale à six en tant que vainqueur des demi-finales, où il a été le seul à battre deux blocs. Dans la course au titre, les trois médaillés ont franchi deux des quatre haies, et la place finale a été décidée pour l’adversaire Ondro avec moins de tentatives.

Après la première pierre, que tous les finalistes n’ont pas pu surmonter, Ondra n’a atteint le sommet de la deuxième haie qu’à la dixième tentative, dix secondes avant l’expiration du temps imparti. Il a réussi à terminer la troisième voie à la deuxième tentative, la quatrième qui n’a pas pu être surmontée par les grimpeurs, à l’exception du quatrième grimpeur français Mejdi Schalck, qui a au moins atteint la zone.

En remportant le bronze, Ondra, un natif de Brno âgé de vingt-neuf ans, a suivi deux médailles d’argent des championnats continentaux dans cette discipline de 2010 et 2015. Il a également deux médailles d’argent des Championnats du monde de bloc.

Adamovská, 21 ans, et champion d’argent en titre de l’année dernière, n’est entré dans la lutte pour une médaille à Munich qu’à partir de la dernière place de promotion lors des demi-finales du matin et dans le match décisif, il a dépassé deux adversaires.

Le représentant tchèque a réussi 37 des 51 attrapés en route vers la finale, il a dû en escalader quatre de plus pour décrocher une médaille. Le premier titre européen dans cette discipline a été remporté par la star slovène Janja Garnbretová. La championne olympique et double championne du monde en difficulté d’escalade n’a pas résisté jusqu’à la dernière prise avant le sommet, s’imposant devant les anciennes championnes du monde autrichiennes Jessica Pilz et la Française Manon Hily. Une autre demi-finaliste tchèque, Michaela Smetanová, a terminé 18e.

Homme:

Bloc : 1. Uznik (Autriche) 49,6, 2. Avezou (Fr.) 49,5, 3. Ondra (République tchèque) 49,0, 4. Schalck (Fr.) 30,8, 5. Schenk (It.) 28,0, 6. Kruder (Slovénie) 6.0.

Femme:

Difficulté: 1. Garnbretová (Slovénie) 50+, 2. Pilzová (Autriche) 45+, 3. Hilyová (Fr.) 41+, …6. Adamovská (République tchèque) 37+, lors des 18e demi-finales de Smetanová, lors des 32e éliminatoires d’irůčková, 38e Janošová, 39e Jurčenková (toutes République tchèque).