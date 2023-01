Au moins deux pour cent PIB pour la défense et le financement de grands projets stratégiques de défense stables et transparents. Il s’agit d’un changement majeur dans la nouvelle proposition législative pour un financement adéquat de la défense, qui a été approuvée par le gouvernement central.

Le gouvernement s’est conformé au deuxième point de l’examen du programme et a approuvé la proposition droitqui garantit des dépenses de défense d’au moins deux pour cent PIB et un financement stable et transparent des acquisitions majeures. La sécurité n’est pas gratuite. Après des années où la défense de l’avancement du gouvernement a été mise de côté, les loups ont continué Ukraine souligné que la modernisation des forces armées est absolument nécessaire et ne peut être reportée. Parlons de la manière d’accélérer la modernisation de l’armée et d’assurer son financement à long terme au ministre de la Défense Jana Ernochov.

Dépenses de défense à vi deux pour cent PIB ils sont très importants pour nous. Si nous voulons de la mousse gratuite L’Europe  et si nos vies, nos valeurs et notre confort sont en jeu, nous devons avoir une armée moderne et efficace. Par conséquent, il est nécessaire de lensk porcherie L’Alliance remplit son engagement de défense commune, à l’exception du ministre. Deux pour cent PIB ce sont des obligations et des devoirs nés de la paresse v OTANLequel esq la république n’accomplissait pas le long terme.

En ce qui concerne l’agression de Poutine contre Ukraine nous devons accélérer l’augmentation des dépenses consacrées aux capacités de défense de la République tchèque. Inscrit dans cette règle 2% PIB dans notre première dette, uniquement des obligations officielles de la République tchèque vi OTANmais en même temps, nous créerons les bases d’un financement harmonieux des projets stratégiques de l’armée et laisserons ces efforts être entièrement consacrés à la défense sttu et à frontière Médiéval perspectivesa ajouté le ministre des Finances Zbynk Stanjura.

Droit Cela convaincra également les futurs gouvernements de ne pas dépenser d’argent pour la défense nationale ouverture ils paient l’amende minimale, sinon ils procéderont illégalement. En pratique, la nouvelle loi fonctionnera de telle manière que le gouvernement sera en projet ouverture doit consacrer au moins deux pour cent à la défense PIB, comme pour toute autre taxe obligatoire. Cuit comme ça Commencer chambre basse, cinq députés doivent discuter ouverture donc dit pslunm par la loi et maintenir les dépenses de défense à un minimum de deux pour cent PIB. Statuts et charte des statuts, e de campagne donne-moi la force d’avancer seulement dans le mécanisme droit et de cette façon droit le libellé de la loi, a expliqué Jan Kudrna dans le quotidien Prvo stavn, car les ministères, le gouvernement ou le parlement ne peuvent accepter démarrage initial Je les ai épousés, pas deux pour cent PIBet ce sera novembre droit Payer.

Règles de financement des grands projets stratégiques, qui durent plus longtemps volavoir un impact significatif sur les capacités de défense sttu et tranquillement avec en ouvrant plus de 300 millions couronne. Le gouvernement décidera de ces projets. Le changement par rapport à la pratique actuelle signifiera que le MoD disposera de fonds pour des projets stratégiques, qui seront plus facilement disponibles pour des projets individuels. Grâce à cela, un financement stable sera assuré, la stabilité de ces projets sera réduite et l’administration et la surveillance du gouvernement seront réduites pour assurer le contrôle public et la transparence nécessaires.

La nouvelle législation permettra également une identification plus détaillée des dépenses de défense dans d’autres ministères et les intégrera dans une réduction de 2 %. Actuellement, le ministère de la Défense élabore des projets dans d’autres départements qui élaborent des définitions des dépenses de défense, mais il n’existe toujours pas de base législative claire pour les inclure dans les dépenses de défense, ce qui est le premier changement proposé dans la loi. Et lorsque les règles entreront en vigueur, les départements devront déclarer leurs dépenses de défense au ministère de la Défense de nombreuses années atteindre, ce qui les inclut dans la défense ouverture.