Le gouvernement analyse les possibilités d’investissement avec les autorités et les hommes d’affaires français | Économie | Des nouvelles

Le président Guillermo Lasso a donné un exemple, le gouvernement essaie d’ouvrir l’approvisionnement en électricité au secteur privé.

Le matin de ce mercredi 8 décembre, Président Guillermo Lasso et d’autres autorités exécutives rencontrent Délégation du ministre français du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Franck Riester, vous homme d’affaire de ce pays pour analyser les possibilités d’investissement en Équateur.

Cette Ministre de la Production, du Commerce extérieur, de l’Investissement et de la Pêche, Julio José Prado, a déclaré que les autorités françaises et les investisseurs sont disposés à accroître les investissements en Équateur, en particulier avec des entreprises liées aux énergies renouvelables, éoliennes, photovoltaïques et solaires.

Outre les visites de banques d’investissement et privées françaises, ainsi que d’entreprises de logistique, de transport et de technologie ferroviaire, a déclaré Prado, faisant référence aux travaux du métro de Quito et des voies aériennes en cours de construction dans d’autres parties du pays.

Une coopération technique dans le domaine de la pêche durable a également été convenue en raison du « carton jaune » imposé à l’Équateur il y a deux ans, qui a nui aux exportations; et le développement des industries créatives et gastronomiques.

Concernant l’accord commercial avec Union européenne (UE), l’Équateur veut profiter de la présidence pour le moment La France pour développer les importations et les exportations du pays.

Lasso signalé que le gouvernement avait créé Secrétariat de la Coopération Public Privé, Son objectif principal est de connecter les investisseurs locaux et internationaux, et affirme qu’il existe un secteur en Équateur qui est un « paradis d’opportunités » pour les énergies non renouvelables.

Le président a parlé de l’investissement de l’entreprise française dans les voitures électriques et a ajouté qu’ils recherchaient des « Ouvrir la fourniture d’électricité pour le secteur privé également ». Il a rappelé que le portefeuille de projets d’investissement était de 30 000 millions de dollars.

Lorsque, Riester Il a donné un exemple, les défis sont nombreux dans la question du réchauffement climatique et de la préservation de l’environnement, qui vise à renforcer les relations commerciales et à optimiser l’accord de libre-échange entre l’UE et l’Équateur.

L’économie bleue et la préservation des ressources marines, et une économie durable sont également des sujets d’intérêt pour la France, a déclaré Riester. (JE)