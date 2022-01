Le gilet jaune est un geste historique raté – Europe

L’apparition du « gilet jaune » dans la rue n’a pas entraîné de changements majeurs dans la vie politique ou sociale en France, s’accordent militants et analystes, mais il y a eu un changement, un changement dans la vie de certaines personnes, à savoir le descendant portugais de Jérôme Rodrigues.

« Je suis une personnalité publique. Et cela a beaucoup changé », a déclaré Jérôme Rodrigues à Lusa.

Il y a près d’un an, Jérôme Rodrigues a perdu un œil lors d’une manifestation de « gilets jaunes » après avoir été touché par une balle en caoutchouc et est depuis devenu l’une des principales figures du mouvement.

Les changements observés ont des conséquences à la fois positives et négatives.

« Il y a eu un impact très négatif, j’avais le gouvernement sur le dos, j’ai été harcelé sur Internet et j’ai même été envoyé au Portugal sur les réseaux sociaux, je n’ai même pas la nationalité portugaise ! Le côté positif parle pour beaucoup de gens, en apprenant beaucoup », mettant en avant un « gilet jaune » qui a parcouru toute la France pour parler de ses idées, est devenu une figure passionnée de la télévision et compte près de 50 000 followers sur les réseaux sociaux.

Pourtant, il est parmi les premiers à admettre que les changements nécessaires comme un plus grand pouvoir d’achat pour la classe moyenne, des baisses drastiques d’impôts ou encore la démission du président Emmanuel Macron du pouvoir, n’ont pas été atteints.

« Le changement n’est pas [houve], parce que nous n’avons presque rien gagné. Mais la manière de contester est différente. Cela montre un contre-pouvoir qui n’est plus exercé par les syndicats ou l’opposition politique », a-t-il déclaré.

Cette perspective est partagée par Luc Rouban, directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique et à Sciences Po Paris, spécialisé dans l’évolution des pays et des élites.

« Les ‘gilets jaunes’ ont échoué. Ils ont réussi à obtenir des revers du gouvernement sur certaines questions fiscales, mais tout ce qui concerne le changement de système politique et le départ d’Emmanuel Macron ne s’est pas concrétisé », a déclaré le chercheur, précisant que de nombreux des revendications étaient « utopiques » et que la France, malgré tout, aimait la Ve République.

Pour ces chercheurs, les mesures gouvernementales en réponse à des mouvements comme le Grand Débat, qui a donné lieu à des débats entre élus et citoyens à travers la France, certaines baisses d’impôts ou encore des augmentations du salaire minimum, n’étaient que des décisions opportunes d’un président « acculé ». «

« Il [Emmanuel Macron] maintenant en position défensive et acculé. Il est obligé de poursuivre ses réformes, car sinon il n’a rien à offrir, et en les poursuivant, il est aussi obligé de les compenser par des mesures spéciales pour assurer l’équilibre social », a déclaré l’universitaire.

Malgré ses faiblesses, pour Priscillia Ludosky, la « gilet jaune » qui a lancé le mouvement en lançant une pétition publique contre la hausse du prix du carburant, quelque chose d’historique a effectivement été vécu.

« Cela permet à des personnes complètement différentes de s’engager dans un objectif commun et d’apprendre à travailler ensemble. Et aujourd’hui, elles essaient de changer les choses ensemble. […] C’est un mouvement historique, qui restera dans l’histoire quoi qu’ils disent », a déclaré Priscillia Ludosky à Lusa.

Luc Rouban était d’accord avec le fait qu’elle était historique, mais il la qualifiait aussi d’authentique.

« C’est certainement un mouvement historique. Mais c’est un mouvement original qui se distingue des mouvements sociaux qui se structurent habituellement par catégories professionnelles ou autour de problématiques particulières. Et ce n’est pas politique non plus, car ils rejettent toute affiliation ni au parti ni aux syndicats. « , il a insisté.

Selon Luc Rouban, le grand héritage de ce mouvement est qu’il a amené divers secteurs de la société à se mobiliser.

« Maintenant, nous assistons à une nouvelle étape où les gens se rendent compte que tenter de changer le système politique par la sécession n’a pas beaucoup changé, car le ‘gilet jaune’ disparaît rapidement de la carte, mais il y a un nouveau mouvement classique de vague sociale parmi des étudiants, des hôpitaux ou de la police », a expliqué le politologue.

Avec les difficultés internes de l’organisation, le « gilet jaune » veut désormais former un lobby citoyen pour continuer à militer pour une plus grande participation directe à la démocratie, sans quitter la rue.

Ce samedi et ce dimanche menacent de revenir sur Paris, mais aussi dans les rues et ronds-points de toute la France.