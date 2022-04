O’Tacos, la plus grande chaîne internationale de restaurants français Taco, débarque aujourd’hui, 11 février, en Italie, à l’intérieur de l’aire de restauration du centre commercial Romaest : manipulé par ce e propriété de Singapore State Fund Giccentre commercial est géant avec 210 boutiques et une surface GLA de 100 000 mètres carrés.

Marque, appartient à Qsrp, une plateforme internationale de restauration rapide contrôlée par Kahris Capitalné en France il y a plus de dix ans, puis s’est rapidement implanté dans cinq autres pays, dont la Belgique, les Pays-Bas et, plus récemment, l’Allemagne.

O’Tacos, c’est important plus de 300 restaurants internationauxa connu un grand succès en peu de temps, notamment grâce aux infinies possibilités de personnalisation des tacos français, produits des grands formats, au XXL, qui se distinguent par leur sauce « fromagère ».

Rome est la première étape d’un important plan de développement qui verra bientôt la marque s’ouvrir dans toutes les grandes villes italiennes.

«Après l’ouverture de notre 300e restaurant fin 2021, nous apportons nos offres – qui comprennent également des tortillas avec des frites, divers types de viande et notre sauce secrète – également en Italie. Le centre Romaest est un excellent emplacement pour commencer, mais nous prévoyons d’autres ouvertures à Milan et dans d’autres grandes villes italiennes dans les mois à venir », commente Pieter Daems, directeur général international chez O’Tacos.

Près de 100% des restaurants sont détenus mais exploités par des franchisés indépendants, dont beaucoup suivent au moins deux endroits pour développer des partenariats à long terme.

D’après le site ‘Observatoire de la franchise’ L’investissement initial requis d’un nouvel affilié est de 80 milliers d’euros, plus un droit d’entrée net de 25 milliers d’euros. L’investissement total s’élève à 350 mille euros, pour réaliser, en 2 ans, un chiffre d’affaires de 900 mille euros.