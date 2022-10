Le géant américain de la construction Bechtel aime Dukovany. Le nouveau bloc en Géorgie l’aide

réà propos de la nouvelle troisième unité de la centrale nucléaire américaine de Vogtle près de Waynesboro, en Géorgie, récemment chargement de carburant. Après de nombreux retards et au double du coût du plan, les opérations de test vont commencer ici. Les sociétés américaines Westinghouse et Bechtel veulent utiliser ce projet comme principal point de référence pour leurs offres de construction de nouvelles tranches nucléaires en République tchèque et en Pologne. C’est très important pour la société Bechtel, car peu de gens le savent en Europe centrale. Il a dû construire tout le reste, y compris les turbines, autour du réacteur et de l’installation nucléaire de Westinghouse.

La plus grande entreprise de construction américaine appartient au clan d’affaires Bechtel depuis sa fondation en 1898. La famille en 2020 selon le rang La 45e personne la plus riche des États-Unis selon le magazine Forbes. C’est un acteur mondial avec un chiffre d’affaires de près de vingt milliards de dollars, mettant en œuvre divers projets d’infrastructures et d’énergie. « Nous avons construit plus de soixante-dix réacteurs et nous pensons que l’énergie nucléaire connaît une renaissance. Nous considérons les projets en République tchèque et en Pologne comme une priorité », a déclaré Ahmet Tokpinar, vice-président senior et directeur général des projets d’énergie nucléaire de la société, dans une entrevue avec HN.

Il vous reste encore 70% des articles Abonnez-vous pour 30 CZK Les 2 premiers mois pour 30 CZK par mois, puis pour 159 CZK par mois

Possibilité d’annuler à tout moment

Débloquez du contenu pour vos amis

Achetez un article Choisissez une méthode de paiement Nous préparons le paiement, veuillez patienter. Nous préparons le paiement, veuillez patienter. Le paiement ne peut pas être effectué. Veuillez réessayer plus tard. Le paiement ne peut pas être effectué. Veuillez réessayer plus tard. Pardon,

le système de paiement est temporairement indisponible en raison d’une erreur technique. Nous travaillons pour résoudre le problème.

Merci pour votre patience. Pardon,le système de paiement est temporairement indisponible en raison d’une erreur technique. Nous travaillons pour résoudre le problème.Merci pour votre patience.

Entrer l’adresse e-mail Nous vous enverrons une confirmation de paiement à votre adresse e-mail. En même temps, nous créerons un compte utilisateur pour vous afin que vous puissiez lire les articles à tout moment après vous être connecté.

Rejoindre

On dirait qu’on se connaît déjà Sous l’adresse e-mail que vous avez fournie nous avons enregistré un compte utilisateur. Rejoindre.

Les données nécessaires à la création d’un compte (identifiant, email) ne peuvent pas être obtenues à partir du compte. Veuillez activer l’accès aux e-mails. Le compte de service associé à cette adresse e-mail est déjà utilisé ailleurs et ne peut pas être associé. Échec de la connexion au compte de service. Veuillez réessayer. Le lien vers le compte pour ce service existe déjà. Un compte avec cet email existe déjà. Veuillez essayer de vous connecter avec votre e-mail et votre mot de passe. Impossible de se connecter au compte. Veuillez contacter le support utilisateur. Échec de l’achèvement du processus d’association de compte. Veuillez réessayer plus tard. Erreur inconnue. Veuillez réessayer plus tard. Vous n’avez pas encore de compte? Entrez à nouveau l’e-mail »