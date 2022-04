Le G7 condamne « les atrocités commises par les troupes russes » en Ukraine

SALUTLes ministres des Affaires étrangères du G7 – Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Grande-Bretagne et États-Unis – et le haut représentant de l’Union européenne, Josep Borrell, réunis ce jeudi, ont fermement condamné « les atrocités perpétrées par la Russie ». forces armées à Bucha et dans d’autres villes ukrainiennes ».

Dans un communiqué, les responsables ont souligné que Les images « obsédantes » dénonçant les crimes commis contre les civils et les « rapports de violences sexuelles et de destruction d’infrastructures civiles » montrent le « vrai visage de la guerre d’agression brutale de la Russie contre l’Ukraine et son peuple »..

Les « massacres » qui se déroulent dans les villes ukrainiennes seraient « inclus dans la liste des atrocités et violations graves du droit international, y compris du droit international humanitaire et des droits de l’homme », commises par la Russie en Ukraine.

La réunion des dirigeants s’est déroulée en présence du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kubela, à qui ont témoigné une « sincère solidarité » et « les plus sincères condoléances aux victimes de cette guerre », ainsi qu’un « soutien indéfectible à l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationales ». .reconnu », qui passera par « aider davantage » avec « des équipements militaires et des moyens financiers ».

« Nous soulignons que les responsables de ces actes odieux et atroces, y compris les attaques contre des civils et la destruction d’infrastructures civiles, seront tenus responsables et traduits en justice. »a souligné la déclaration, soulignant qu’elle « soutiendrait les travaux en cours pour enquêter et rassembler des preuves de ce crime et d’autres crimes potentiels ».

En plus de blâmer la Russie, le G7 a souligné que « continuera à promouvoir la responsabilité de tous les complices de la guerre choisis par Moscou »y compris le régime du président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Après que les États-Unis ont demandé la « suspension » de la Russie au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, les dirigeants ont également déclaré qu’ils « estimaient qu’il était temps » de reprendre la suspension, soulignant également que la Russie « devait s’y conformer immédiatement ». avec l’ordre de la « Cour internationale de justice » de « suspendre les opérations militaires qui ont commencé le 24 février ».

« Nous exhortons la Russie à retirer complètement ses troupes et son équipement militaire de toutes les régions de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Nous mettons en garde contre toute menace ou utilisation d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires. »ils répètent.

Et ils ont averti : « Nous nous souvenons des obligations de la Russie dans les traités internationaux auxquels elle est partie et qui nous protègent tous. Toute utilisation de telles armes par la Russie est inacceptable et aura de graves conséquences. »

Les responsables ont également exhorté la Russie à « fournir un accès humanitaire sûr et rapide » et à « autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire dans les villes assiégées » et à s’assurer qu’elle « soutiendra la structure de coordination humanitaire du gouvernement ukrainien » pour « verser rapidement l’aide humanitaire », qui est « très nécessaire ».

Comme Les sanctions économiques et financières « sans précédent » contre la Russie resteront et la « pression économique infligée à la Russie et au régime de Loukachenko » augmentera. en Biélorussie. « De plus, des mesures restrictives coordonnées seront mises en place pour entraver efficacement la capacité de la Russie à poursuivre son agression contre l’Ukraine » et le G7 et les partenaires internationaux travailleront « ensemble pour empêcher toute tentative de contourner les sanctions ou d’aider la Russie par d’autres moyens » et pour réduire « dépendance à l’énergie. » Russie ».

Ce jeudi marque le 43e jour de l’invasion russe de l’Ukraine. Au moins 1 563 civils ont été tués et 2 213 blessés, selon des chiffres confirmés par les Nations unies. La guerre a provoqué la fuite de plus de 11 millions de personnes, dont 4,1 millions vers les pays voisins.

