Le G-7 confirme une aide financière de 19,8 milliards de dollars à l’Ukraine – poca Negócios

Le chiffre a été convenu lors d’une réunion des ministres des Finances et des présidents des banques centrales du groupe, selon un communiqué conjoint publié à l’issue de la réunion.Le chiffre comprend 9,5 milliards de dollars déjà engagés et est indépendant des mesures d’aide militaire et humanitaire.

L’objectif du supplément budgétaire est de permettre à Kiev d’assurer la couverture de ses besoins de financement à court terme.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Ukraine pour maintenir sa stabilité macroéconomique face aux défis posés par la guerre d’agression de la Russie », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Ce jeudi 19, le Sénat américain a approuvé un paquet qui prévoit 40 milliards de dollars d’aide économique à l’Ukraine et à ses alliés. La Commission européenne, l’organe exécutif de l’Union européenne (UE), a proposé une aide pouvant atteindre 9 milliards d’euros. Le G-7 est composé des États-Unis, de l’Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, du Japon, de l’Italie et du Canada, avec des représentants de l’UE.

Auparavant, ministre des Finances AllemandChristian Lindner, a déclaré que le groupe des sept pays les plus riches du monde (G-7) parviendrait à un accord pour apporter une aide de plus de 18 milliards de dollars américains aux efforts de défense du pays. Ukraine pendant la guerre avec la Russie.

« Je pense que c’est un très bon signe que les pays du G-7 se tiennent côte à côte avec l’Ukraine parce que (l’Ukraine) ne se défend pas seulement, elle défend nos valeurs », a déclaré Lindner dans une interview à Télévision Bloomberg.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et d’autres dirigeants ont évoqué cette semaine la nécessité pour les alliés de fournir une aide supplémentaire suffisante pour aider l’Ukraine à faire face à l’invasion russe.