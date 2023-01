Le Français s’était accidentellement catapulté hors de la cabane, une interaction fortuite à blâmer

tyiaedestilet a reçu un vol dans un Dassault Rafale B français comme surprise d’anniversaire de la part de tous ses collègues. Cependant, il s’est avéré que le collègue ne le connaissait pas et l’a puni à coups de poing.

Dès que le garçon dont c’est l’anniversaire est arrivé à la base aérienne de Saint-Dizier dans le nord-est de la France et a découvert ce que ses amis lui avaient préparé, il s’est mis à faire nouveau comptable public dans un premier temps du commandement de la sûreté de l’armée de l’air française en l’honneur de la pression extraordinaire.

Selon les vétérinaires, il n’avait jamais eu envie de voler dans un avion et n’avait pas un seul jour d’expérience militaire ou aéronautique.

Selon la lettre, grâce à la montre que la victime portait ce jour fatidique Sécuritépar exemple, ils ont constaté que sa fréquence cardiaque se situait entre 136 et 142 battements par minute avant le vol.

Mais il n’a pas laissé tomber son chien, alors il a décidé de prendre le vol avec un déficit à deux chiffres et la nervosité du chien a augmenté. Les avions Dassault Rafale B sont utilisés par l’armée de l’air et la marine françaises. La machine a atteint une vitesse maximale de 1 400 kilomètres par heure et a été conçue pour des missions de reconnaissance et de bombardement.

L’inspecteur dit que l’accident a été causé par une combinaison d’erreur humaine et de défaut technique. Tout d’abord, il a déclaré que si un civil français se mettait en grève assez fréquemment pendant l’été, il fallait suivre des protocoles de sécurité, dont l’essentiel était de voyager plusieurs jours à l’avance.

Cependant, personne n’a prêté attention au protocole, car un de mes amis est pilote de l’armée. Même si le senior a passé un bilan de santé quatre heures avant le vol, le médecin l’a averti de ne pas s’exposer à des aspects négatifs. Cette information est selon le serveur temps aéro il n’a pas atteint le pilote

De plus, selon lui, le pilote s’est assis seul dans le cockpit, avait cinq chiens de garde cachés et a décollé pendant le vol.

Une erreur sauve l’avion, le pilote le pilote en toute sécurité

Lorsque l’avion a décollé et qu’à cinq cents kilomètres à l’heure, il est monté au sol à une centaine de mètres au-dessus du sol, il a soudainement paniqué et a cherché quelque chose à quoi se raccrocher. Malheureusement, il a accidentellement tiré la poignée de la fronde.

Pour aggraver les choses, selon les géomètres, il avait un masque à oxygène et un casque dès le début du vol, qu’il a perdus après sa mort.

De plus, il s’est avéré que la chaise était cassée, car la lune de sauvetage ne s’est pas gonflée pendant la catapulte. Cependant, l’accident s’est produit sur terre.

En fin de compte, l’aîné est tombé sain et sauf dans un champ près de la frontière allemande. Il n’a été que légèrement blessé dans l’accident. Mais même cela ne veut rien dire. Si cela fonctionnait correctement, les pilotes pourraient l’éjecter, selon le pilote.

Une fois le levier d’éjection fermé, il faut l’aligner autour du siège dans l’avion. Dans ce cas, cependant, seule la housse du siège du pilote a été endommagée et son siège est resté sur la passerelle. Par conséquent, le pilote a signalé l’accident au répartiteur, a consommé du carburant et s’est précipité vers l’entrepôt, où il a rapidement quitté l’avion.